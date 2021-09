Casal Bertone, una nuova discarica in via Fieramosca. I cittadini: "Basta, risolvete"

Carcasse di motorini, parafanghi di auto, pannelli di mobili e lavatrici. C’è di tutto in via Ettore Fieramosca, a Casal Bertone, la strada che collega il quartiere alla via Prenestina e che proseguendo su via di Casalbertone incrocia via di Portonaccio. Spesso al buio, il parcheggio di via Ettore Fieramosca è diventato da tempo luogo abituale per lo sversamento illegale di rifiuti, nonostante l’ingresso – non delimitato - sia spesso pattugliato da forze dell’ordine impegnate nei controlli alle auto in transito.

“Da oltre dieci anni attendiamo la realizzazione di un centro sportivo polivalente e un parco pubblico” hanno spiegato dal comitato di quartiere che da tempo tenta di smuovere le coscienze dell’amministrazione comunale per vedere edificate le opere pubbliche come compensazione della linea TAV. “Continuiamo a denunciare l'assenza del Comune e il mancato riferimento specifico nella delibera della commissione patrimonio sulla gestione dei campi sportivi di via Fieramosca ci preoccupa molto. Inoltre non abbiamo notizie se l'area verrà utilizzata da Rfi come cantiere per i lavori del nodo Pigneto e del destino di una tra le più antiche fulloniche di epoca romana rinvenuta durante i lavori per la TAV. Non vogliamo passerelle politiche di nessun colore ma la risoluzione definitiva di questa situazione" hanno concluso.

Ad agosto dello scorso anno, in via Ettore Fieramosca è andato in scena anche un rogo: in fiamme due auto, le cui carcasse sono state rimosse dopo tempo. Già all’epoca, gli abitanti del quartiere hanno sottolineato l’abbandono delle istituzioni, come tutte le altre volte in cui l’area è stata invasa da rifiuti.