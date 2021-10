Casal Bertone, nuova discarica in via Fieramosca

Sacchi neri, pannelli di legno, materassi e carcasse di motorini. Ancora una volta, lo sversamento illegale di rifiuti la fa da padrone in via Ettore Fieramosca, la strada che da via di Casal Bertone consente l’uscita su via Prenestina agli abitanti dell’omonimo quartiere del Tiburtino.

L’area di parcheggio, spesso al buio è diventata zona franca: ignoti, indisturbati lasciano ingombranti accantonati dinanzi al cancello di quello che avrebbe dovuto essere un parco polivalente. “Oltre il danno anche la beffa. Non solo le istituzioni latitano e il parco rimane una chimera ma dobbiamo anche subire questo affronto dagli incivili. Non c’è che dire, una splendida cartolina di degrado per chi entra nel nostro quartiere” hanno spiegato ironizzando alcuni residenti di Casal Bertone.

Il calvario di via Fieramosca è iniziato già nel 2009: quell’anno durante gli scavi furono ritrovati reperti archeologici, tra questi un’antica conceria (tra le più grandi d’Europa), mausolei e parte dell’antica via Collatina. Con l’interruzione dei lavori, l’area è stata occupata, poi sgomberata e rimasta in disuso, abbandonata al degrado tra incuria e ‘zozzoni’. Lo scorso mese di settembre, infatti, la stessa area è stata ripulita dall’ennesima discarica che conteneva, per la maggior parte, carcasse di motorini e rottami, oltre che frigoriferi e lavatrici.