Casal Bertone, discarica abusiva in via D’Avanzo. I cittadini chiedono la bonifica

In via D’Avanzo, nei pressi del centro commerciale a Casal Bertone, è sorta una discarica abusiva. Un water, pannelli di legno, materiali edili di risulta e tanti altri rifiuti hanno invaso l’area. Intanto monta la rabbia e l’impotenza dei residenti: “Abbiamo provato a contattare Ama e chiedere la bonifica della zona ma quest’area non è di loro competenza” ha commentato al nostro giornale Alessandro Pollice, residente del quartiere.

“Come il parco di via Ettore Fieramosca, noi abitanti di Casal Bertone, paghiamo lo scotto di opere pubbliche annunciate e mai realizzate. Vogliamo far capire alle istituzioni che fino ad ora si sono dimostrate incompetenti come il lavoro e la determinazione possano accendere i riflettori anche nelle zone più nascoste del territorio” ha detto Pollice.

In accordo con la proprietà che in uso capione possiede una parte dell’area limitrofa alla discarica, un gruppo di cittadini ha realizzato un’area cani avvalendosi del supporto di falegnami del quartiere. “Lo abbiamo fatto per sottrarre questo posto al degrado e allo sversamento abusivo di rifiuti” ha concluso Pollice.