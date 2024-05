Casal Bertone, cinque mesi dopo la riapertura il parco è di nuovo chiuso

Era stato riaperto a fine dicembre dopo cinque mesi di chiusura per la messa in sicurezza. Poi, il parco di piazza Santa Maria Consolatrice a Casal Bertone è stato nuovamente chiuso, martedì 28 maggio. Il motivo? I tappetini anti trauma, posizionati nel corso degli ultimi lavori, devono essere tutti nuovamente fissati a terra. Un fatto che non è passato inosservato nel quartiere.

Atti vandalici

Nella mattinata di oggi, giovedì 30 maggio, operai erano al lavoro nell’area di piazza Santa Maria Consolatrice per incollare i tappetini al suolo. Questi interventi ricadono nell’accordo quadro triennale previsto dal IV Municipio, dal valore complessivo di 700 mila euro, per la messa in sicurezza dei parchi. Per i primi nove, compreso quello di Casal Bertone, erano stati stanziati 100 mila euro. Durante quei lavori erano stati posizionati proprio i tappetini, oltre ad altri interventi sull'area giochi.

“Purtroppo, alcuni vandali hanno rovinato la pavimentazione. Grazie alla struttura che sta effettuando il monitoraggio sulle aree ludiche si è subito intervenuti per ricollocare i tappetini” spiega, a RomaToday, l’assessora alle politiche ambientali del Quarto, Federica Desideri.

Lavori fatti male

Di tutt’altro avviso il consigliere municipale di Fdi, Matteo Mariani. Quest’ultimo, infatti, già all’indomani della riapertura del parco aveva evidenziato come, dopo cinque mesi di lavori (e relativa chiusura) l’aspetto dell’area non fosse cambiato, anzi. Una "tesi" sostenuta, ad esempio, anche dai residenti di San Basilio che dopo 150 giorni di lavori avevano ritrovato il parco Aldo Bozzi praticamente identico a come lo avevano lasciato. Il consigliere Mariani, per quanto riguarda l'area di Casal Bertone, sosteneva che i lavori erano stati fatti male a partire proprio dall’installazione dei tappetini.

“L'area ludica di piazza Santa Maria Consolatrice è stata di nuovo interdetta ai piccoli cittadini per "manutenzione ordinaria" – afferma Mariani a RomaToday - ricordo a tutti che l'area è stata riconsegnata alla cittadinanza solo pochi mesi fa. I lavori per la messa in sicurezza delle aree ludiche sono stati fatti male. Si erano dimenticati di fissare i tappeti antiurto” sostiene il meloniano. “I lavori per la messa in sicurezza di queste nove aree ludiche sono stati un flop attacca ancora - il Pd chieda scusa ai cittadini per i 100 mila euro spesi male. Già il 10 gennaio 2024 presentai un'interrogazione al presidente del Municipio e più volte in questi mesi ho segnalato al direttore la presenza di materiali di risulta, la staccionata divelta, e i tappeti antiurto non fissati a terra. Ecco il risultato” conclude.

Presto una nuova area ludica

I lavori all’interno del parco di Casal Bertone non finiranno qui. In una recente audizione nella commissione ambiente di Roma Capitale, il presidente Giammarco Palmieri ha annunciato che sono stati stanziati fondi per un completo restyling del parco: “Grazie allo spostamento di un finanziamento nell’appalto generale per la realizzazione di nuove aree ludiche, nella seconda parte dell’anno – spiega a RomaToday – il parco beneficerà di un totale rifacimento, con la realizzazione di una nuova area giochi”. Una cosa è certa, quindi, il parco di piazza Santa Maria Consolatrice dovrà chiudere un’altra volta da qui alle prossime settimane, per buona pace degli abitanti del quartiere.