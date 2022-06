Casal Bertone: via di Portonaccio avrà il suo marciapiede

Via di Portonaccio avrà, finalmente, un marciapiede degno di questo nome. La strada che collega il quartiere Casal Bertone alla via Prenestina e, in particolare al lago ex-Snia, sarà ristrutturato affinché le sue dimensioni siano adeguate al passaggio dei pedoni sia in uscita che in entrata dal quartiere. Ad annunciarlo è il Municipio Roma IV con l'approvazione di una mozione che impegna la giunta, inoltre, ad installare anche dissuasori di parcheggio nelle adiacenze del parco.

Era il 2016 quando gli abitanti di Casal Bertone e gli attivisti del comitato di quartiere hanno avviato una battaglia per chiedere la messa in sicurezza di via di Portonaccio. La strada, attualmente, è dotata di un marciapiede dalle dimensioni inadeguate. Non solo, il tratto di strada, durante le giornate di pioggia è soggetto ad allagamenti a causa dei dislivelli presenti. "Portiamo avanti questa richiesta da anni insieme al Forum delle Energie" hanno commentato dal comitato che, anche durante la precedente amministrazione, aveva sollevato la problematica.

A commentare la mozione anche Federico Proietti, capogruppo del Pd che insieme al consigliere Ruggero Piccolo ha lavorato alla mozione approvata in aula nei giorni scorsi. Proietti, precisando che la realizzazione del marciapiede e quindi del passaggio in sicurezza per raggiungere il parco ex-Snia non è di competenza municipale, ha detto: "Ci siamo attivati dopo le richieste dei cittadini così che il presidente del Municipio possa attivarsi presso il Comune affinchè venga edificato il collegamento. Anche in virtù del fatto che attualmente i 17mila abitanti di Casal Bertone possono contare su un solo parco, il parco Conticelli, che per dimensioni però è inadeguato ad accogliere tutti i cittadini".

Sulla pericolosità del passaggio anche il consigliere di centrosinistra Ruggero Piccolo che ha aggiunto: "Il presidente Umberti è già in contatto con il Simu che dovrà realizzare l'opera, contiamo di farlo nel più breve tempo possibile considerato che l'attuale condizione del marciapiede non garantisce sicurezza".