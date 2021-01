Casal Bertone, attesa finita: il Comune promette l'apertura del mercato "entro l'estate"

Al via i lavori per il completamento del nuovo mercato di via Pollio. Raggi: "Per anni struttura inutilizzata, a breve sarà fruibile dai cittadini"

L’apertura del mercato di via Pollio “entro l’estate”. E’ la promessa del Comune al quartiere di Casal Bertone che da anni ormai attende la realizzazione di quella struttura.

Casal Bertone: l'apertura del mercato di via Pollio

La Giunta capitolina ha approvato la memoria con cui si incarica il commissario ad acta, nominato per verificare l'adempimento della Convenzione urbanistica stipulata tra la C.A.M. S.r.l. e Roma Capitale nel giugno 2007, ad autorizzare il soggetto privato a completare il mercato di via Alberto Pollio, alla realizzazione della musealizzazione della sottostante area archeologica e, infine, al completamento della viabilità relativa alla via Rivisondoli.

“Dopo anni in cui i cittadini del Municipio IV hanno dovuto vedere un mercato di fatto completato ma non utilizzabile per diverse problematiche legate a una complessa procedura urbanistica, finalmente fra pochi mesi potranno vivere questo nuovo spazio pubblico. Ringrazio il Municipio, l'Assessorato all'Urbanistica, gli uffici e i cittadini che non hanno mai smesso di aiutarci a tenere alta l'attenzione sul tema” - ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

“Grazie all'impegno dei diversi soggetti coinvolti si è portata a conclusione una situazione complessa che ha portato ad avere un mercato pronto ma chiuso per anni. Questo atto approvato dalla Giunta - sottolinea l'assessore all'Urbanistica Luca Montuori - ci permette di chiudere questa vicenda, terminare i lavori e realizzare la musealizzazione richiesta dalla Sovrintendenza capitolina per poter subito dopo aprire l'area al territorio”.

Casal Bertone e il mercato abbandonato

Era proprio all’assessore all’Urbanistica di Roma Capitale che ad inizio anno si era rivolto il Comitato di Quartiere di Casal Bertone per salvare il mai nato mercato di via Pollio: una struttura parzialmente ultimata ma sprofondata nel degrado a causa dell’incuria e dell’abbandono. "Ora basta, vogliamo trasparenza e impegno” - avevano scritto in una lettera sollecitando il Campidoglio ad intervenire. Con l’approvazione della delibera in Giunta un passo in avanti per l’annosa vicenda del mercato di via Pollio: “Conclusione definitiva dei lavori e apertura ai cittadini entro l'estate” - promette il Comune.