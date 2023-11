Apre il McDonlad's di Casal Bertone e scoppia la polemica social

Apre una nuova attività che crea 40 posti di lavoro e la gente si lamenta. Siamo a Casal Bertone dove, lunedì 13 novembre, è stato inaugurato un nuovo locale della famosa catena di fast food McDonald’s su via Alberto Pollio. Si tratta del 56° ristorante con la “M” gialla aperto nella Capitale e, come sempre, non sono mancate le polemiche.

Posti di lavoro

I colloqui per lavorare nella nuova struttura sono cominciati già ad ottobre. In tantissimi si sono presentati per ottenere un posto nella catena di fast food. Alla fine, sono state assunte 40 persone che, come ha sottolineato il presidente del IV Municipio Massimiliano Umberti, presente al taglio del nastro, “provengono per la maggior dal quarto municipio. Attività commerciali e occupazione un binomio che rilancia il territorio. La Tiburtina continua a crescere come attrattiva per gli investimenti e non finisce qui”.

Polemiche

Sui social, come spesso accade quando viene aperto un nuovo negozio di una multinazionale, non sono mancate le polemiche, alcune delle quali anche surreali. Nella stragrande maggior parte dei casi, le critiche sono arrivate per la qualità del cibo che verrebbe offerto in questi ristoranti. Una tematica che, almeno col post che voleva comunque celebrare la creazione di nuovi posti di lavoro, c’entrava ben poco.

C’è chi non ha perso l’occasione, visto il “filo diretto” col presidente Umberti, di accusarlo di “pensare a questo invece che alle strade” cogliendo, anche in questo caso, il cuore dell’argomento trattato. C’è chi, ovviamente, si è detto felice per l’avvio di una nuova attività. Ha colpito, però, un utente che, con una nota velatamente polemica, ha chiesto informazioni su future inaugurazioni di “una bella libreria con angolo bar e letture per bambini, spazio per presentazione libri con gli autori”, come se certe attività cadessero del cielo o si manifestassero, all’improvviso, solo per “compensare” l’apertura di un fast food.