"C'è amianto a scuola", l'assessora municipale smentisce e minaccia di denunciare Virginia Raggi

Una polemica politica che, questa volta, potrebbe finire in tribunale. Da una parte il Movimento 5 Stelle, con l’ex sindaca Virginia Raggi ed il consigliere municipale Stefano Rosati che chiedono al IV Municipio di rimuovere l’amianto presente nella scuola di via Giovanni Randaccio, a Casal Bertone. Dall’altra l’assessora alla scuola Annarita Leobruni, pronta a denunciare tutti per procurato allarme.

La denuncia del Movimento 5 Stelle

Raggi e Rosati, in una nota, spiegano come all’interno del plesso di piazza Tommaso de Cristoforis sia presente amianto nel pavimento. Più precisamente, si tratta della colla che unisce le piastrelle al suolo. I pentastellati dicono che, in una relazione del 2022, “si evidenziava la necessità di procedere urgentemente con una bonifica, da effettuarsi entro un anno e comunque non oltre il mese di agosto 2023”.

Invece, dicono Raggi e Rosati, “nessun intervento è stato effettuato, né tantomeno programmato, tant’è che i consiglieri M5S capitolini e del Municipio, in considerazione della delicata situazione che vede bambini e personale scolastico frequentare un luogo non in sicurezza, hanno esposto una serie di segnalazioni alla Asl e alla Procura per i provvedimenti di rispettiva competenza”. I grillini rincarano la dose sottolineando come “ritardare ulteriormente la bonifica in oggetto potrebbe mettere seriamente a repentaglio l'incolumità di chi frequenta quotidianamente la suddetta scuola”.

La messa in sicurezza è stata fatta

“Denuncio tutti” dice a RomaToday l’assessora Annarita Leobruni. Era il settembre del 2022 quando veniva annunciata la risoluzione, almeno temporanea, del problema dell’amianto nella scuola di Casal Bertone. La “colla nera”, utilizzata 40 anni prima per fissareil pavimento, era stata scoperta a luglio dello stesso anno. I tempi, quindi, per rifare tutti i pavimenti in tempo per l’avvio dell’anno scolastico erano troppo stretti. Così, si è proceduto con una “messa in sicurezza”, ovvero con un intervento di copertura dell’amianto, procedura prevista per legge. “Mandiamo all’Asl il progetto – spiega Leobruni – e visto il “silenzio assenso” la scuola riparte senza problemi”. Per tranquillizzare i genitori vengono inoltre fatti anche dei test a campione dell’aria che non rilevano tracce di eternit.

Rimozione dell’amianto

È ovvio che la copertura dell’amianto rappresenti un’opera transitoria e che il vero obiettivo sia quello di rimuovere il pavimento e la sostanza tossica. La scuola Randaccio, così come quella di Boschetti Alberti, erano intanto state inserite in un piano di manutenzione straordinaria che prevede, tra le altre, anche la rimozione dell’eternit. “Interventi che abbiamo inserito nel piano investimenti del 2023” sottolinea Leobruni.

Roma Capitale, però, trasferisce solo a settembre 2023 i fondi per la sola realizzazione del progetto per la rimozione dell’amianto, non per l’intervento vero e proprio. “Randaccio doveva riaprire a settembre – dice Leobruni - abbiamo quindi rifatto copertura, rimandato la progettazione alla Asl e rifatte campionature dell’aria che non hanno evidenziato problemi di sorta”. La scuola, seconda l’assessora, è quindi nuovamente sicura. “Tra l’altro – riprende – a ottobre sono arrivati di soldi del piano di investimenti per il 2023, abbiamo fatto subito la gara” che è in fase di aggiudicazione.

Procurato allarme

Secondo Leobruni, la nota di Raggi e Rosati è “gravissima, si crea il panico per una questione che non esiste. Si gioca sulla salute delle persone creando preoccupazioni che non ci sono”. L’assessora vuole denunciare anche Linda Meleo che, lo scorso 17 novembre, aveva scritto, insieme alla Raggi, una nota all’assessora capitolina alla scuola, Claudia Pratelli, ai lavori pubblici, Ornella Segnalini, e al direttore del IV Municipio, Rodolfo Gaudio. Nella nota si parlava di “segnalazioni” arrivate alle pentastellate secondo le quali la scuola non era stata messa in sicurezza e non erano stato effettuati “nemmeno i periodici controlli per il monitoraggio dei potenziali fattori di deterioramento e danneggiamento delle superfici, necessari per garantire massima sicurezza a tutti i fruitori del fabbricato scolastico”. I bambini, quindi, “continuano a frequentare una scuola in condizioni di insicurezza, considerando che l’amianto è un materiale volatile estremamente pericoloso per la salute”.

“È incredibile – dice Leobruni – che l’ex sindaca di Roma e una ex assessora non sappiano che sarebbe bastato fare un accesso agli atti per avere tutte quelle documentazioni che ora porterò in procura per denunciarle per procurato allarme”. “Due coperture amianto e rilevazioni dell'aria per due anni, richiesta fondi in piano investimenti per la rimozione, abbiamo avuto finanziata la progettazione, che stiamo facendo – sottolinea ancora l’assessora del IV Municipio - la sicurezza dei bambini viene prima di tutto, anche del loro procurato allarme che verrà portato in procura della Repubblica. Cinque anni per fare la sindaca e non ha imparato niente su come si studiano le carte, ecco perché Roma l'abbiamo trovata in questo stato”.