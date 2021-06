Le strade di Casal Bertone, che disastro! Sprofonda l’asfalto in via Ricotti

L’asfalto ha ceduto sul marciapiede di via Cesare Ricotti nel pomeriggio di lunedì creando una buca che ha reso necessario delimitare l’area. A Casal Bertone, però, questa non è l’unica strada che grida vendetta: da via Pollio a via Orero, passando per via Asinari San Marzano, anche i marciapiedi sono in totale stato di abbandono tra massetti ormai fatiscenti, caditoie sprofondate e erba alta oltre un metro che non consente più nemmeno il passaggio di carrozzine, come accade in via Ettore Fieramosca.

A Casal Bertone la rabbia ha lasciato il posto alla rassegnazione, per questo anche le buche sui marciapiedi non fanno più rumore in un clima di generale amarezza. “Il quartiere sta sprofondando, lasciato all’abbandono per anni, in queste strade gli interventi di manutenzione sono ora più urgenti che mai” ha commentato Lorenzo Mastrocesare a nome di Magazzini popolari e del comitato di quartiere chiedendo opere e ascolto.

Già come per l’isola pedonale che sarà realizzata nell’area tra via Cesare Ricotti e via di Casal Bertone fino ad arrivare alla piazza, dov’è situata la chiesa. “Un progetto calato dall’alto, nessuno si è consultato con noi” avevano spiegato i cittadini al nostro giornale dopo l’annuncio della sindaca Raggi che in piena campagna elettorale, durante la consueta diretta Facebook, ha lanciato anche ‘l’avvio alla conclusione dei lavori al mercato di via Pollio’ dove, a onor del vero, non si vede un operaio da cinque anni e dove la struttura parzialmente costruita è ormai deteriorata, pertanto, ben lontana dall’essere ultimata.