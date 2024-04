Portonaccio, rimossi tre metri cubi di spazzatura accumulati da un senzatetto davanti al mercato di San Romano

Tre metri cubi di spazzatura di ogni tipo. Pezzi di mobili, libri, cianfrusaglie varie. Gli operatori ama hanno raccolto di tutto. Era il “tesoro” di un senzatetto che aveva scelto il mercato di San Romano, a Portonaccio, come luogo dove stanziarsi. Un accumulatore seriale che, giorno dopo giorno, aveva invaso i marciapiedi che portano al mercato. L’Ama, nella mattina di lunedì 15 aprile, è intervenuta per bonificare la zona. A darne notizia è stato il presidente del IV Municipio, Massimiliano Umberti.

Cumuli di rifiuti

L’intervento è arrivato anche a seguito di diverse segnalazioni inviate dai cittadini di zona. L’uomo, infatti, si era accampato lì da settimane. Anche chi lavora dentro il mercato, già in difficoltà dopo la chiusura dello sportello anagrafico, aveva lamentato una situazione che poteva allontanare ulteriormente i clienti dai banchi commerciali. Non era il massimo, del resto, doversi recare lì facendo slalom tra i rifiuti. Il senzatetto, tra l’altro, si era stabilito sulla rampa d’accesso per i disabili, ostruendone il passaggio.

Bonifica e segnalazione

Alla fine, sono dovuti intervenire gli operatori dell’Ama per sanare la situazione. In tre si sono messi al lavoro riempiendo, quasi completamente, un furgoncino per la raccolta dei rifiuti. L’uomo, già noto in zona, è stato anche contattato dai servizi sociali del IV Municipio. Però, da quanto apprende RomaToday, il senzatetto avrebbe nuovamente rifiutato l’aiuto degli operatori.

“Finalmente le famiglie di Portonaccio potranno passare su quel marciapiede – scrive, in una nota, Fabrizio Montanini, consigliere di Forza Italia e tra i primi a segnalare la presenza del senzatetto - i disabili potranno accedere al mercato San Romano senza ostacoli. Mi auguro di cuore che la persona interessata non rifiuti l'assistenza dei servizi sociali presenti sul posto insieme ad Ama e Polizia locale. Altrimenti l'intervento di questa mattina sarà stato vano”.