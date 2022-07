Dopo 20 anni Rfi e Comune si svegliano: al via i lavori bonifica dell’area di via Fieramosca

Rete Ferroviaria Italiana finanzierà i lavori di bonifica del ‘parco’ di via Ettore Fieramosca a Casal Bertone, nel Municipio Roma IV. L’azienda dei trasporti – su richiesta dell’amministrazione comunale – ha accettato il preventivo di spesa inviato dal Comune: a partire dal prossimo 2 agosto inizieranno gli interventi di bonifica nell'area dei campetti e esternamente. Dopo anni di abbandono e dopo le denunce di RomaToday Dossier, in via Fieramosca qualcosa si muove.

Lo abbiamo raccontato dalle pagine di Dossier, con un approfondimento dal titolo "Promesse a bassa velocità. Il quartiere di Roma che aspetta da un quarto di secolo le opere della Tav". Era il dicembre del 2000 quando Rete Ferroviaria Italiana ha avviato i lavori di cantierizzazione in via Ettore Fieramosca, in vista della costruzione della nuova linea di Alta Velocità Roma-Napoli. Secondo gli accordi di vent'anni fa, l’azienda dei trasporti avrebbe dovuto costruire opere utili al quartiere Casal Bertone per compensare l’impatto ambientale.

Di quella convenzione è stato realizzato poco o nulla: i cittadini aspettano ancora interventi, tra questi il centro polisportivo di via Fieramosca. “Per Casal Bertone si sarebbero dovute tradurre in aree verdi per il tempo libero e lo sport di circa 79.000 metri quadri; ossia un centro sportivo sul lato sinistro di via Fieramosca in direzione piazzale Prenestino, ed un parco sul lato destro. Erano previste inoltre alcune opere di riqualificazione del quartiere da attuarsi da parte del comune attingendo a fondi forniti da RFI. Naturalmente di tutto questo ad oggi nulla risulta realizzato” hanno spiegato recentemente dal comitato. Recentemente abbiamo provato a chiedere conto di tutto questo a RFI ma non abbiamo ottenuto nessuna risposta.

Dieci anni fa, sono stati ultimati i lavori per la costruzione dei campetti ma tutto si è arenato e il risultato è stato – inevitabilmente – il progressivo abbandono al degrado. All’interno dell’area, nel tempo, è sorta una baraccopoli e l’erba è cresciuta a dismisura. A giugno anche un incendio e le fiamme hanno avvolto gran parte della vegetazione fino a lambire la strada. Ma perché il Comune di Roma prenda in carico l’area e avvii un processo di gestione dei campetti, è necessario che lo spazio sia pulito. È per questo che Ferrovie dello Stato a partire dal prossimo 2 agosto finanzierà l’opera di bonifica, all’interno e all’esterno dell’area. “L’obiettivo – ha spiegato Dario Nanni, consigliere della Lista Civica Calenda – è restituire l’area ai cittadini rendendola funzionale, su questo continueremo a lavorare. Affinché non sia una cattedrale nel deserto”.