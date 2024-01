Sosta selvaggia davanti agli uffici anagrafici, bloccati due mezzi dell'Atac

Era stato detto già la scorsa estate, poco dopo la chiusura dell’ufficio anagrafe di San Romano, che si rischiava il collasso del traffico. Via Rivisondoli è diventato il nuovo punto di riferimento degli abitanti del IV municipio che vogliono rinnovare la loro carta d’identità (quando riescono a prenotare) o avere dei documenti. Ogni giorno, gli uffici vengono presi d’assalto dai cittadini che parcheggiano ovunque le loro auto. Una pratica non giustificabile dovuta, da una parte, all'inciviltà di molti automobilisti e, dall'altra, alla mancata previsione di un adeguamento a livello di posteggi e viabilità della zona. Oggi, mercoledì 31 gennaio, la sosta selvaggia ha raggiunto il suo apice, bloccando due autobus “jumbo” della linea 163 che parte da Verano e arriva alla metro B di Rebibbia.

Mezzi bloccati

In un video girato dal consigliere municipale d’opposizione di Fratelli d'Italia, Matteo Mariani, si vedono i due mezzi, uno dietro l’altro per un totale di circa 24 metri di veicoli, bloccati a causa delle auto parcheggiate. “Avevo già detto di prevedere, specialmente la mattina, dei vigili o degli ausiliari per gestire il traffico e la sosta ma nessuno mi ha ascoltato – afferma Mariani a RomaToday - serve un pronto intervento perché di situazioni così se ne vedono spesso”. Ovviamente fatti del genere causano ripercussioni a catena: sul traffico lungo la via, per i mezzi pubblici e per gli utenti che, inevitabilmente, arriveranno in ritardo ai loro appuntamenti. Un argomento che è stato anche approfondito nella sezione Dossier di RomaToday che ha fatto il punto sulle centinaia di multe inflitte a chi blocca o interrompe le corse di tram e bus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uffici anagrafici nel IV municipio

Non c’è un ufficio pubblico a Roma che non sia in affanno, questo è fuor di dubbio. Nel IV municipio, però, la situazione è ancora più difficile visto che dal 24 luglio 2023 è chiuso lo sportello di San Romano, a Portonaccio. Problemi economici e di riorganizzazione interna del personale hanno reso praticamente impossibile percorrere altre strade, almeno stando ai documenti prodotti sul caso. Già ai tempi, però, era lo stesso Mariani a dire come il trasferimento degli uffici in quelli di via Rivisindoli 2 stesse creando non pochi problemi all’utenza. Criticità confermate dal video realizzato e che, a quanto pare, sono più frequenti di quanto non si pensi.