Casal Bertone: l'auto bruciata in via Pittaluga resta in strada insieme ai vetri rotti

Non è stata ancora rimossa la carcassa di auto bruciata in via Pittaluga. Non solo, sull’asfalto non è stato messo in atto nessun intervento di spazzamento o di pulizia e a distanza di oltre dieci giorni, i frammenti dei vetri dei finestrini infranti sono ancora in strada, insieme alla gomma dell’auto e altri pezzi della vettura bruciati.

È questa la scena che i residenti di Casal Bertone si trovano davanti ormai da diversi giorni in via Pittaluga, una delle strade più centrali del quartiere perché vicina alla piazza. Oltretutto, non è la prima volta che in via Pittaluga le auto vengono date alle fiamme, già perché a giugno dell’anno scorso, nella notte tra il 3 e il 4, furono incendiate 12 auto VIDEO. Incendi più recenti a Casal Bertone si sono verificati in via Ettore Fieramosca quando ad agosto di quest’anno due auto sono andate a fuoco.

“Chissà quanto altro tempo ancora dovremmo convivere con questa carcassa e i detriti intorno – hanno commentato alcuni residenti del quartiere indignati dall’indifferenza delle istituzioni – A Casal Bertone siamo dimenticati da tutti, a nessuno interessa il decoro e il benessere di chi vive qui. Aspettiamo le passerelle dei politici in campagna elettorale, l’unica certezza che abbiamo sul futuro del quartiere è la presa in giro di chi ci governa”.