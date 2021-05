Casal Bertone: telefoni isolati e nessuna connessione a internet

I disagi sono iniziati nei giorni scorsi in contemporanea all’intervento di ampliamento dell’antenna di via Casal Bertone 171

“Il mio telefono è isolato, non ho linea”, “Siamo fuori dal mondo dentro casa, dobbiamo arrivare in strada per avere connessione” e ancora “Non posso usare il cellulare neppure per le telefonate e il modem di casa non funziona”. Tante le segnalazioni che da giorni arrivano da via di Casal Bertone, nell’omonimo quartiere, all’altezza del civico 171 dove lo scorso martedì sono stati avviati lavori all’antenna posizionata già da tempo sul tetto di una palazzina. In concomitanza a questo, le linee telefoniche afferenti a diversi gestori non hanno copertura.

Non si tratta di una nuova installazione: in via di Casal Bertone è stata effettuata una ‘modifica a un impianto già esistente sul palazzo di un’impresa privata che ha dato il proprio nulla osta – ha spiegato a Roma Today Roberta Della Casa, collaboratrice della sindaca al IV Municipio, specificando – La richiesta è stata depositata al dipartimento Urbanistica, non riguarda il municipio”.

Intanto però, in parallelo ai disagi che ancora attanagliano la quotidianità dei residenti nonostante gli interventi siano stati ultimati, aumenta la preoccupazione. “Questa antenna è molto più grande della precedente, che conseguenze ci saranno sulla nostra salute? Perché non siamo stati avvisati?” si chiedono in tanti annunciando: “Non resteremo inermi mentre si gioca con la nostra salute”. Non lontano dalla stazione radio base anche i luoghi sensibili come la chiesa Santa Maria Consolatrice che dista solo 120 metri dall’antenna.