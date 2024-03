"C'è una bomba": evacuato il centro commerciale di Casal Bertone

Un allarme bomba è scattato, nella mattina di domenica 17 marzo, al centro commerciale di Casal Bertone. La struttura è stata evacuata e sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri per tutte le dovute verifiche. Il comitato di quartiere Beltramelli-Meda-Portonaccio ha condiviso su Facebook un video in cui si vedono clienti e dipendenti del supermercato in strada, appena dopo l’evacuazione.

A far scattare l'allarme è stata una telefonata anonima, arrivata a un addetto alla sicurezza, in cui si segnalava la presenza di un ordigno all’interno del centro commerciale. Segnalazione, questa, che si è rivelata essere un falso allarme, come dimostrato alla fine della bonifica degli artificieri. L'emergenza, dunque, nel primo pomeriggio è rientrata e nel centro commerciale sono riprese le regolari attività. Come annunciato anche dal presidente del IV municipio, Massimiliano Umberti, che sulla sua pagina Facebook scrive: "A Casal Bertone allarme rientrato, tutto ok".