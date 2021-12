A24: tratto chiuso tra Portonaccio e Tangenziale Est

Lavori in corso su A24. A partire dalle ore 22:00 di domani 1° dicembre alle ore 05:00 del giorno successivo, è chiusa al traffico la tratta autostradale compresa tra lo svincolo di Portonaccio e la Tangenziale Est. L’interruzione è dovuta ai lavori di manutenzione disposti da Roma Capitale. Non solo, la tangenziale sarà chiusa al traffico in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra l’intersezione tra viale Castrense e via Nola e l’uscita per via Salaria.

Per la durata dei lavori, dunque, sarà disposta l’uscita obbligatoria allo svincolo di Portonaccio. Per evitare disagi, per la durata dei lavori, Roma Capitale consentirà il transito sulla corsia preferenziale di via di Portonaccio in direzione Tiburtina con relativa sospensione del servizio di rilevamento automatico da remoto delle violazioni. Tutti i veicoli provenienti dalla viabilità ordinaria e diretti verso GRA/A25/Teramo potranno immettersi in A24 allo Svincolo di via di Portonaccio.