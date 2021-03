San Basilio: iniziano i lavori alle palazzine di via Gigliotti, entro l’estate saranno completate

Dalla copertura dei terrazzi alla riqualificazione delle facciate: in via Gigliotti sono iniziati i lavori di manutenzione alle case popolari del Comune di Roma. Gli interventi, annunciati già lo scorso anno, saranno effettuati su tre palazzine per un importo di spesa pari a 700mila euro. “Restituiamo decoro agli immobili comunali” ha detto Roberta Della Casa, delegata al tiburtino della sindaca Virginia Raggi.

La gara di affidamento dei lavori di manutenzione alle palazzine di via Gigliotti, a San Basilio, è stata affidata nell’estate dello scorso anno, in contemporanea ai lavori di riqualificazione delle palazzine in zona Albuccione. Numerosi i disagi che gli inquilini degli immobili hanno segnalato nel corso del tempo, soprattutto per infiltrazioni e crepe.

“I lavori di riqualificazione saranno realizzati entro l’estate” fanno sapere dal IV Municipio: gli interventi, infatti, avranno durata di circa un mese per ciascuna palazzina. Nel quartiere San Basilio altri interventi di ripristino e ristrutturazioni sono stati messi in atto nei mesi scorsi, dalla riqualificazione di ‘piazza della balena’ al mercato di via Arquata del Tronto.