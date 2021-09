Elezioni Municipio IV 2021: tutti i candidati alla presidenza

Il 3 e 4 ottobre i cittadini voteranno per eleggere il sindaco ma anche per eleggere il rinnovo del consiglio nei vari municipi. In Quarto sono in corsa 8 candidati presidente. Chi uscirà dalle urne succederà a Roberta Della Casa. Gli elettori hanno anche la possibilità di esprimere la doppia preferenza di genere, indicando sulla scheda i cognomi di una donna e di un uomo. In caso di ballottaggio si svolgerà un secondo turno. In quel caso si tornerà al voto nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre. La tornata elettorale, relativamente all'ente di prossimità, consente di eleggere il consiglio municipale, di cui fa parte il presidente del Municipio IV ed altri 24 consiglieri.

Al tiburtino torna in corsa l'ex minisindaca Roberta Della Casa con il Movimento Cinque Stelle (Intervista - biografia). In corsa per il centrosinistra, vincitore delle primarie, Massimiliano Umberti (Intervista - biografia) già capogruppo dem in via Tiburtina all'ultima consiliatura. Con il centrodestra c'è Roberto Santoro, anche lui già capogruppo Lega al IV (intervista), Federico Sciarra per lista Civica Calenda (Intervista) e Danilo Barbuto con REvoluzione Civica (biografia - intervista) già consigliere municipale. Marco Petrizzelli con il Popolo della famiglia. Carlo De Felici (intervista - biografia) con Potere al Popolo. Marzia Collepiccolo, Partito Comunista con Marco Rizzo.