Da Primavalle a Monte Mario le scuole del muncipio XIV aderenti al progetto per l'inclusione degli studenti stranieri

Il progetto “Rimuovere gli ostacoli” promosso dall’Assessorato alla Scuola Capitolino ha visto una grande adesione da parte degli istituti comprensivi romani. Ben 78 scuole della Capitale hanno aderito all’iniziativa, di cui quattro nel quattordicesimo municipio.

“Questo progetto costituisce una grande opportunità e risorsa e per questo ci siamo impegnati a diffonderlo a tutti gli istituti Comprensivi del nostro municipio affinché partecipassero” – commenta a RomaToday Claudia Salerno assessora alle Politiche Educative e Scolastiche del quattordicesimo municipio – “Siamo orgogliosi che ben 4 Istituti comprensivi sono stati ammessi al finanziamento. Diverse le zone del nostro territorio interessate, da Trionfale a Monte Mario, fino a Primavalle e Torrevecchia, quartieri che da anni accolgono storie e culture diverse, nei quali la scuola ha un ruolo fondamentale e può davvero fare la differenza”.

A ricevere il finanziamento previsto saranno: l’IC Trionfale (via Trionfale), l’IC Paolo Stefanelli (via Enrico Pestalozzi), l’IC Pio la Torre (via di Torrevecchia) e l’IC Suor Celestina Donati (via Suor Celestina Donati). “Un nuovo progetto che vede coinvolte le nostre scuole, luogo di inclusione e crescita culturale per le nuove generazioni grazie allo straordinario lavoro quotidiano dei nostri insegnanti” dichiara il presidente del municipio XIV Marco Della Porta

Nei quattro istituti si svolgeranno dunque attività di inclusione a favore di studenti e studentesse con background migratorio o in condizione di maggiore svantaggio socio-culturale. Nello specifico l’iniziativa prevederà interventi di mediazione culturale, di insegnamento della lingua italiana per stranieri L2, di supporto didattico, di interventi nei gruppi classe volti alla conoscenza reciproca e alla creazione di un clima collaborativo.