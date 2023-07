A Villa Lais il debutto della videodanza internazionale a Roma

Dal 23 al 30 luglio 2023 all’interno dell’Estate Roma si terrà presso l’anfiteatro Villa Lais .MOV il primo progetto internazionale dedicato alla videodanza.

Gli otto giorni dell’evento sono dedicati alle forme contemporanee della danza e dell’audiovisivo e si caratterizza per la commistione di corpi biologici e corpi digitali, per lo slittamento e l’ampliamento del concetto di danza a segni performativi allargati, pratiche che si fanno strada fra la cultura visuale contemporanea proponendola ad un pubblico trasversale invitandolo a partecipare in modalità ludiche e non comuni. Ampio spazio ai progetti audiovisivi di videodanza, in short e long format provenienti da tutto il mondo da Canada, Taiwan, Giappone, USA, Brasile, Cile, Paesi Bassi, Francia, UK, Germania, Austria, Finlandia, Grecia, Svezia, Italia.

Tutti gli eventi del programma sono gratuiti e sono previste performance, azioni urbane volte all’utilizzo artistico delle videocamere di sorveglianza, laboratori per bambini, famiglie, anziani, workshop professionale di danza in video, incontri di approfondimento.

Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è vincitore dell'Avviso Pubblico biennale "Estate Romana 2023-2024" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.

Il programma

Il calendario è ricco. Fra i tanti eventi per quanto riguarda la videodanza citiamo per la giornata del 27 luglio la rappresentazione intima di Approaching the puddle, dove una donna danza intorno a delle pozzanghere e scivola in un fantastico mondo interiore a Through the supermarket in five easy pieces, in cui una famiglia cerca di far fronte alla spesa settimanale senza disgregarsi. Oppure Sink or Swim, ambientato in una piscina deserta, dove un gruppo di ragazzi gioca con le proprie regole e gerarchie. Il 30 luglio verranno proiettati: ?νδρε?α [andreia] un progetto dove l’occhio della telecamera si fa testimone dell’atto di incarnazione di una danza di dettagli dove la paura e il coraggio si liberano di ogni giudizio; SALIDAS, la danza e la musica del flamenco - in un vecchio canale navale della Germania dell'Est -crea una fusione tra il nord e il sud dell'Europa; Blue la follia del blu in una serie di video che risponde alla cultura dei social media.

Il 27 luglio debutta in Prima Nazionale PRESENTE REMOTO/ECATE live online di DEHORS/AUDELA la performance che, simultaneamente, si svolge in tre luoghi diversi, attraversando vari formati, live e online. Tre performer, una a Villa Lais e due collegati on line attraverso le videocamere di sorveglianza in due luoghi di Roma. Il 29 luglio viene presentato il progetto FABRICA [AAMOD] primo studio di Paola Bianchi, in collaborazione con Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, un’indagine capillare che parte dall’analisi degli archivi audiovisivi del movimento Operaio e che si traduce in una performance coreografica accompagnata da una partitura musicale.

Tanti i laboratori e i workshop come quello dedicato alle famiglie Segni mossi condotto da Simona Lobefaro e Alessandro Lumare, che indaga la relazione tra la danza e il segno grafico, per sperimentare due linguaggi solitamente considerati separati. Il 27, 28 luglio il workshop rivolto alle persone dai 60 anni in su, Esti, a cura di Paola Bianchi, per sviluppare la consapevolezza corporea per scoprire le possibilità personali e uniche del corpo di ciascuno. Mentre il 30 luglio con Olivia e le principess@, il laboratorio di danza contemporanea per bambine e bambini dai 7 ai 10 anni, condotto da Riccardo Guratti. A partire dalla lettura del libro illustrato Olivia e le Principesse di Ian Falconer, incentrato sulla ricerca della propria identità e sull’affrancarsi dalle convenzioni diffuse per ricercare un movimento e una corporeità originale, l’attività si muoverà attorno all’assolo Lamentation di Martha Graham.

Innumerevoli anche gli incontri come quello del 30 luglio con Danza e accessibilità: relazione sul progetto Brave a cura di Paola Bianchi, e parte della Rete Europe Beyond Access, finalizzata alla sensibilizzazione dei temi della disabilità e all’accessibilità del sistema dello spettacolo per performer disabili.