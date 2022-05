Traffico a San Giovanni, il municipio pressa il Campidoglio: "Urge nuovo progetto di viabilità"

Ripensare la viabilità dell’asse compreso tra via La Spezia, via Taranto e largo Brindisi. “Con la massima urgenza”. E’ questa la richiesta che il municipio VII ha appena recapitato all'attenzione del Campidoglio.

Il progetto contestato

Il quadrante è quello di San Giovanni. E la questione di una viabilità che è stata complicata dall’introduzione delle piste ciclabili, non è nuovo. Il progetto, che l’ex sindaca Raggi aveva annunciato come “un esempio concreto della nostra idea di viabilità virtuosa”, aveva finito col suscitare aspre critiche. Perché, l’aver ristretto le strade, portandole ad un solo senso di marcia, aveva complicato gli spostamenti dei romani in una zona che rappresenta una sorta di cerniera cittadina, per i flussi in arrivo dalla Tangenziale Est e, sul versante opposto tramite via Magna Grecia, dalla Colombo.

Traffico e inquinamento

Le modiche che la sindaca, annunciando di voler rivedere il progetto, aveva dichiarato di voler far realizzare non hanno risolto il problema di fondo. “L’intero quartiere ha subito un notevole aumento del volume di traffico privato, di inquinamento e di congestione urbana” hanno ricordato i consiglieri che hanno votato l’atto in municipio VII. Il provvedimento, diretto all’attenzione del sindaco, ha come primi firmatari Francesca Romana Armini, Claudio Lorenzini e Fabio Betulli, eletti proprio tra le fila della lista civica Gualtieri.

Problemi per pedoni ed automobilisti

“La viabilità continua ad essere problematica. Lo è per i pedoni che restano troppo tempo in attesa ai semafori, ma anche per gli automobilisti che attraversano il quadrante e per chi vi abita o vi lavora, a causa dell’insostenibilità del traffico e del conseguente inquinamento. – ha spiegato la consigliera Armini – il nuovo assetto ha comportato delle modifiche che non riguardano solo via Taranto, oggi molto trafficata, e via La Spezia. E’ ad esempio stata modificata la viabilità di via Pozzuoli, cosa che costringe gli automobilisti residenti nella zona di via Rimini e aree circostanti in arrivo dalla Tangenziale a fare giri lunghissimi per raggiungere le proprie abitazioni, ancora una volta con incremento del traffico e dell’inquinamento. E poi c’è la questione dei parcheggi, che sono stati drasticamente ridotti”. Ad essere tagliati sono stati anche gli alberi, undici in tutto, mai ripristinati sulle strade che oggi ospitano una ciclabile.

La ciclabile e le richieste del municipio

E proprio le corsie riservate ai ciclisti sono state contestate, perché “ridondanti” , sia “in previsione della pedonalizzazione di viale Castrense” si legge nel dispositivo approvato in municipio, sia in considerazione dell’ “ampiezza dei marciapiedi di via La Spezia” su cui è possibile, secondo i consiglieri municipali, “un’agevole realizzazione di una pista ciclabile e di un percorso pedonale”. Cosa fare? Per i consiglieri municipali non ci sono dubbi. Serve una “revisione della viabilità dell'intero quadrante” che sappia conciliare le esigenze di tutti, pedoni, ciclisti e residenti. Occorre "con la massima urgenza" un progetto “migliorativo della viabilità” ,da approntare con la massima urgenza.