Gli studenti del liceo Russell in collegamento radio con l'astronauta Moghbeli

Giovedì 15 febbraio 2015 sarà una giornata indimenticabile per gli studenti del liceo B. Russel di via Tuscolana 208 (i cui lavori di riammodernamento termineranno a metà 2024, ndr). Infatti alcuni ragazzi e le ragazze dell’istituto si sono collegati in diretta radio con gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

L’evento rientra nel programma educativo internazionale ARISS (Amateu Radio on International Space Station) e coordinate nel nostro Paese dall’AMSAT Italia. Gli alunni prescelti hanno potuto comunicare e fare le loro domande a Jasmin Moghbeli astronauta statunitense in orbita intorno alla Terra.

Il collegamento fra studenti e astronauta è avvenuto fra le 12:32:10 e le 12:47.