Zoo capitale, a San Giovanni avvistata una volpe in pieno giorno

Capre, pecore, asini e cinghiali. Il campionario di animali che vengono segnalati in città, negli ultimi anni, è divenuto particolarmente ricco.

La volpe a San Giovanni

Alla trasformazione di Roma, in una sorta di “zoo capitale”, concorre anche un recente avvistamento. Curioso per il luogo in cui è avvenuto più che per l’esemplare che è stato immortalato. Perché questa volta, ad essere “catturato” dall’occhio elettronico di un cellulare, è stata una volpe. A San Giovanni.

L'avvistamento

L’animale è stato avvistato nella mattinata del 2 febbraio all’angolo tra via Orvieto e via La Spezia. Passeggiava, sotto lo sguardo attonito dei passanti e di alcuni studenti che stavano per fare ingresso a scuola, sul marciapiede che fiancheggia la stazione delle metro C. La volpe, noncurante dell’attenzione suscitata tra i presenti, ha girato l’angolo e si è diretta verso il parcheggio del mercato rionale.

Una sorpresa

Difficile immaginare da dove sia partito l’animale visto l’assenza, in zona, di grossi aree verdi. Il suo avvistamento in pieno giorno, in una zona fortemente frequentata, per la presenza della metro, delle scuole e del mercato, rappresenta sicuramente un’anomalia. Ed una piacevole sorpresa per gli alunni che, zaino in spalla, se la sono trovata davanti la scuola media Duca D’Aosta.