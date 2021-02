San Giovanni, completato il restyling: dopo 8 anni riaprono i giardini via Sannio

Ha riaperto al pubblico il giardino di via Sannio. L’area verde, novemila metri quadrati a ridosso delle mura Aureliane, è stata impreziosita dalla sistemazione di arredi ludici, panchine, nasoni.

Lo spazio torna a disposizione del pubblico dopo un interessante lavoro di restyling che ha visto collaborare la Soprintendenza Speciale Archeologica con Roma Capitale, Metro C e Roma Metropolitane. Il risultato è che ora il giardino è pronto ad accogliere romani e, in prospettiva, anche i turisti della Capitale.

“Oggi restituiamo alla città e al quartiere - ha annunciato la sindaca Virginia Raggi - uno spazio storico valorizzato di 9.500 metri quadrati che offre a cittadini e residenti un luogo di ritrovo ricco di verde e un’area giochi per i più piccoli, dando un nuovo volto a tutta la zona a ridosso delle Mura Aureliane e di Porta Asinaria”. Il progetto di riqualificazione ha previsto la messa a dimora di nuove alberature anche nell'ottica di valorizzare l'area sul piano archeologico.

Sulla superficie del nuovo giardino è sata riproposta la traccia dell'imponente portico, costruito durante l'impero di Claudio, che è stato rinvenuto nel corso degli scavi per la metro C. Il risultato, frutto della sinergia con il Comune, ha consentito "non solo la ricollocazione dei blocchi di travertino originali nella stessa posizione dove erano stati trovati - ha dichiarato il Soprintendente Speciale di Roma, Daniela Porro - ma anche la piantumazione di sottili cipressi in corrispondenza dei blocchi del portico, a suggerire il colonnato un tempo esistente. Un’opera di valorizzazione dell’inesauribile patrimonio del sottosuolo di Roma, affinché non vada disperso e possa diventare sempre di più parte organica del tessuto urbano”.