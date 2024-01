Via Cilicia si prepara a cambiare pelle: ecco come cambierà la strada dei tre municipi

Potenziare l’impianto d’illuminazione, sistemare i marciapiedi e ripulire il sottopasso usato per l’inversione di marcia. Per rilanciare via Cilicia, una cerniera che unisce i territori del municipio VIII, VII e I, vanno messi in campo una serie d’interventi che, in prospettiva, appaiono sempre più necessari. “Quel quadrante sta per essere interessato da tante novità” ha premesso Fabrizio Grant consigliere democratico del municipio VII. Tra questi figura “l’apertura dell’accesso al parco della Caffarella” che dal novembre del 2022 ha un nuovo ponte ciclopedonale che passa sopra la ferrovia. Ma non c'è solo quello.

I fondi per la valorizzazione archeologica

“La zona - ha ricordato Grant, con la consiliera Rosa Ferraro firmatario di un provvedimento dedicato alla valorizzazione di via Cilicia - beneficerà anche degli investimenti legati al programma Caput Mundi che destina 833 mila euro per l'area archeologica di via Cilicia”. Si tratta di fondi con i quali si mira a far conoscere i reperti presenti nella zona, prevedendo anche un sistema di illuminazione serale, in modo da consentire le visite notturne. I fondi messi a disposizione dal PNRR prevedono anche l'apertura di nuovi scavi che, si legge nel progetto già sottoscritto dalla sovrintendenza capitolina, potrebbero portare alla luce nuovi reperti o informazioni storiche che contribuiranno a una migliore comprensione del sito e alla sua promozione come luogo di interesse culturale”.

La scommessa sulla mobilità sostenibile

L'accesso al parco dell'Appia Antica, la valorizzazione del sito archeologico, contribuiranno a donare una nuova veste a via Cilicia, oggi conosciuta essenzialmente dai romani per essere una strada molto trafficata. “Non va dimenticato che nella zona aprirà anche la stazione metro di Porta Metronia” ha rimarcato Grant. Un’opportunità da cogliere anche in chiave di mobilità sostenibile. Dopotutto la strada interseca la dorsale della Colombo quindi, in prospettiva, potrebbe diventare anche un collegamento importante per ciclisti e pedoni. A condizione, però, che siano sistemati i marciapiedi.

Gli altri interventi per via Cilicia

“In quella via sono previsti interventi importantissimi che devono essere messi a sistema tra loro” ha ribadito il consigliere democratico, senza che per questo si perda di vista anche la gestione di ciò che dovrebbe essere ordinario. E quindi tra i compiti da perseguire c’è “la riapertura dei marciapiedi interdetti, la messa a terra di misure per moderare la velocità, la pulizia del tunnel di inversione di marcia” ha ricordato Grant. Tutte cose che chiedono anche i cittadini ed in particolare i residenti. Sempre sul piano dello sviluppo dell’intermodalità il municipio ha recepito la proposta, portata in commissione dal comitato Mura Latine, di attivare una fermata della linea 77 davanti l’ingresso del parco.