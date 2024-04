Via Cilicia, la riqualificazione attesa non decolla: restano gli insediamenti abusivi

Le potature eseguite nel corso della domenica ecologica, non sono bastate a riqualificare via Cilicia. La strada che nel suo percorso attraversa tre municipi (il primo, il settimo e l’ottavo) continua ad essere interessata da criticità legate, soprattutto, alla presenza d’insediamenti abusivi.

Il degrado segnalato dai residenti

Chi abita in via Cilicia, continua a segnalare le condizioni di “puro degrado” che si verificano “sopra al sottopasso e nel prato, ormai con l’erba altissima che confina con via Appia Antica”. Non sono problemi però che si possano risolvere con uno sfalcio del verde perché i residenti che hanno scritto a Romatoday hanno sottolineato, soprattutto, la presenza di “numerosi occupanti che alloggiano nell’accampamento abusivo”. Quella strada, però, sta per beneficiare di fondi PNRR finalizzati alla sistemazione dell’adiacente area archeologica. Un intervento che, il municipio VII, aveva chiesto di accompagnare ad altre operazioni anche per contrastare il degrado ed il continuo formarsi di insediamenti abusivi.

Una situazione conosciuta dal municipio

“La questione degli occupanti la conosciamo e la stiamo monitorando, sia a livello municipale che capitolino – ha spiegato Fabrizio Grant, il consigliere democratico che insieme a Rosa Ferraro era stato primo firmatario del provvedimento municipale – i residenti hanno tutto il diritto di vivere in uno spazio decoroso. Al tempo stesso, però, abbiamo bisogno di verificare se tra gli occupanti vi siano delle condizioni di fragilità, cosa che effettivamente stiamo provvedendo a fare”. La parte più consistente dell'insediamento, stando alle informazioni acquisite dal municipio, si trova in corrispondenza del lato sinistro, per chi viaggia in direzione Piramide.

Le fragilità da monitorare

Sulla questione delle occupazioni, il 14 marzo scorso, la presidente della commissione politiche sociali del Campidoglio, Nella Converti, aveva scritto al presidente del municipio ed all’assessora comunale Barbara Funari. Lo aveva fatto dopo aver a sua volta ricevuto una segnalazione. Nella lettera si parla di “persone accampate in corrispondenza del sottopasso” in una situazione che destava preoccupazione “soprattutto per la presenza di minori”. Da qui la richiesta di procedere a “censire, monitorare e valutare le possibili soluzioni” da approntare per questi nuclei famigliari.