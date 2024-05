Mercato Via Sannio, in attesa del restyling chiesto un controllo sulla regolarità dei banchi

Sarà uno spazio completamente riqualificato e, quindi, molto diverso da quello che i romani sono abituati a frequentare. Quella che si appresta a vivere il mercato di via Sannio sarà a tutti gli effetti una trasformazione radicale, che investirà ovviamente anche i banchi.

Il tipo e numero di banchi

Quanti saranno i box nel nuovo mercato? Il progetto approvato dalla Soprindentenza prevede spazi di 3 metri per 4, aggregati in 4 moduli contrapposti. In tutto dovranno poter ospitare 92 licenze. Una quarantina in meno rispetto al passato quindi. Missione possibile? Un contributo alla quantificazione delle licenze dovrà essere offerto dal municipio.

La ricognizione delle licenze

Con una memoria di giunta, l’ente di prossimità ha recentemente disposto il controllo delle attività commerciali operanti nello storico mercato di via Sannio. “Abbiamo la necessità di effettuare una ricognizione reale delle licenze – ha spiegato l’assessora municipale alle attività produttive Silvia Pieri – una prima scrematura l’abbiamo già fatta in occasione dello spostamento esterno delle attività”. Operazione, quest’ultima, resa necessaria dall’avvio del cantiere che il sindaco Gualtieri ed il minisindaco Laddaga hanno inaugurato lo scorso febbraio.

Un nuovo bando prima dell'inaugurazione

Le licenze quindi resteranno, salvo sorprese, quelle previste dal progetto accordato dalla Soprintendenza. Bisogna però verificare chi sarà a poterne disporre. “Dobbiamo controllare se ci sono delle morosità che portino all’esclusione degli operatori dal prossimo bando. E dobbiamo vedere se ci sono invece delle condizioni regolarizzabili. Tutto questo – ha promesso l’assessora municipale – lo faremo per tempo, in modo che alla fine dei lavori sia già stato pubblicato il bando”. Non è detto quindi che, il futuro mercato, ospiti gli stessi operatori che fino ad oggi vi hanno lavorato: al netto delle licenze che verranno considerate decadute, potrebbero esserne bandite di nuove.