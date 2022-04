Risolti i problemi alle fogne: a San Giovanni riapre la scuola Carducci

La scuola Carducci riapre. Ad una delegazione di genitori, convocati il 5 aprile a Cinecittà, il municipio VII ha comunicato l'esito delle ultime video ispezioni eseguite da Acea: gli scarichi sono liberi e sversano correttamente in fogna. Pertanto da lunedì 11 aprile la scuola tornerà a disposizione dei bambini per lo svolgimento della didattica in presenza.

La ripresa delle lezioni

“Abbiamo attivato una sinergia che ha previsto la collaborazione del municipio, di Acea, della città metropolitana e del comune e così facendo, come avevamo detto sin dall’inizio, abbiamo risolto in pochi giorni un problema che si trascinava da anni” ha commentato il minisindaco Francesco Laddaga, sentito da RomaToday. Sulla data di riapertura manca ancora la nota ufficiale, con la circolare della dirigente scolastica. Ma al riguardo il presidente Laddaga ha spiegato che “il programma dei lavori prevede che terminino venerdì e, da cronoprogramma, l’apertura è prevista per il prossimo lunedì”. Quindi, salvo imprevisti, è quella la data in cui riprenderà la didattica.

La soddisfazione dei genitori

“Siamo soddisfatti della risoluzione della questione, in un tempo perfino insperato - ha commentato la presidente del consiglio d'istituto Marika Dotto - e speriamo che il tavolo di confronto a cui erano presenti tutti gli interlocutori tecnici, politici, istituzionali, nonché i rappresentanti dei genitori, sia servito fattivamente per fugare i dubbi di tutti i presenti e sia stata anche l’occasione per gli attori coinvolti di partecipare attivamente al raggiungimento di un obiettivo comune”.

All'incontro citato, oltre a Marcello Moralacchi, assessore e vicepresidente del municipio, hanno preso parte anche rappresentanti della direzione tecnica municipale e dell'assessorato capitolino alla scuola. C'erano anche una ventina di genitori che, al termine, hanno dichiarato la propria soddisfazione per la rapida conclusione dei lavori. “Ora aspettiamo solo la comunicazione ufficiale, che siamo certi arriverà presto” ha sottolineato tra questi la signora Elisa, una presenza costante anche nei giorni della protesta messa in campo dai genitori.

Gli interventi effettuati

La scuola di via La Spezia, realizzata in due fasi costruttive agli inizi del Novecento, era stata chiusa il 31 marzo perché, a seguito della rottura fognaria, si era verificato uno sversamento di liquami all’interno dei locali seminterrati, poi rimossi grazie a 4 interventi con un autospurgo. La scuola è stata poi puntellata tra i due corpi edilizi, per consentire un lavoro in sicurezza. I puntelli sono rimasti al loro posto. Ma la scuola non soffre di problemi strutturali, è stato chiarito nel corso dell'appuntamento. Sono infatti rimasti al loro posto solo per consentire, nel periodo estivo, di avviare un intervento migliorativo della rete fognaria i cui scarichi verticali, per inciso, hanno sempre funzionato.