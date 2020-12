San Giovanni, approvata la riqualificazione del mercato Metronio: costerà 12 milioni

Roof garden, laboratori culinari, tavolini. Wi-fi ed un'area dedicata agli eventi. La trasformazione del mercato Metronio è stata messa nero su bianco. La Giunta del Municipio VII, il 21 dicembre, ne ha approvato il progetto definitivo.

La sistemazione del primo piano

La metamorfosi sarà più nelle funzioni che nella struttura. L’edificio, progettato da Riccardo Morandi, esteriormente resterà invariato. Ma all’interno è stato completamente ripensato. Modifiche sostanziali andranno ad interessare il primo piano attualmente del tutto inutilizzato. “Lì il progetto prevede la creazione di spazi per attività laboratoriali e per la somministrazione, che sarà resa possibile anche attraverso l’ampliamento del ballatoio” ha spiegato l’assessore al commercio Piero Accoto.

Piano terra ed esterno

Per quanto riguarda le funzioni, al piano terra i box degli operatori condivideranno lo spazio con un’area dedicata agli eventi e con tavolini che avranno lo scopo di creare una sorta di piazza coperta. Modifiche sono previste anche all’esterno. “Amplieremo il marciapiede per creare un’ampia zona pedonale, a sua volta dotata di panchine ed alberature” ha promesso l’assessore al commercio.

I parcheggi

E per quanto riguarda i parcheggi, il progetto prevede di recuperarli andando a riqualificare, ed aprire al pubblico, l’adiacente multipiano. Significa recuperare circa 300 posti auto, “un po’ meno rispetto ai 350 del progetto originario, perchè negli anni sono ovviamente cambiate le dimensioni delle automobili ed i relativi standard di sicurezza” ha precisato l’assessore.

Un progetto unico

Un progetto unico, quindi, il cui costo è stato stimato intorno ai 12 milioni e mezzo di euro. “Consapevoli del valore e della storia di questo mercato, abbiamo subito chiesto al Dipartimento mobilità di poterci occupare, come Municipio, della progettazione nel suo insieme: del mercato e del parcheggio" ha ricordato la presidente del Municipio VII Monica Lozzi.

Il finanziamento del comune

La pubblicazione del bando, però, non dipende unicamente dall'ente di prossimità. "Quello che abbiamo intenzione di realizzare è un importante intervento di ristrutturazione. Quindi ci auguriamo che, essendo arrivati all’approvazione del progetto definitivo, il comune ci consenta, finanziandolo, di poterlo mettere anche a bando. Per quanto ci riguarda - ha concluso la presidente Lozzi - abbiamo già chiesto di avere i fondi per il 2021”.