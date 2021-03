Black out a San Giovanni, guasto alla linea elettrica: risveglio al buio in via Appia Nuova

Mattinata complicata a San Giovanni. A partire dalle 9 i residenti del popoloso quartiere hanno cominciato a lamentare un comune disagio: l’assenza di corrente.

La testimonianza

Il problema, particolarmente avvertito da studenti ed insegnanti impegnati con la didattica a distanza, è stato sentito anche da quanti lavorano da casa. “Intorno alle 9 e mezza, per almeno una mezz’ora, ho avuto anche io dei problemi che poi si sono ripetuti nel pomeriggio” ha raccontato Antonello Ciancio, consigliere municipale di LEU residente a San Giovanni.

Le zone più colpite

Il disagio è stato registrato su via Appia Nuova, nel tratto compreso tra piazzale Appio e piazza Re di Roma. Ed all’altezza di quest’ultima anche nel pomeriggio. Disagi avvertiti anche verso l’Appio Latino, a via Etruria e piazzale Tuscolo. Non invece nelle strade limitrofe. “In via Sannio non abbiamo avuto problemi” ha fatto sapere Cinzia Lancia, del comitato Mura Latine. Situazione sotto controllo anche in via Magna Grecia.

Le ragioni del disservizio

I disagi, vissuti soprattutto nella mattinata, hanno avuto origine da guasti isolati che, ha fatto sapere Acea, sono stati causati da una cabina definita “secondaria”. Problema rientrato nel corso della stessa giornata del 30 marzo. Con qualche disagio in più per chi, non certo preoccupato d’esser rimasto senza luce in casa, ha dovuto lavorare, o studiare, un po’ ad intermittenza per l’assenza di energia elettrica.