San Giovanni, riapre il giardino di via dell'Amba Aradam: "Ora è stato completamente rinnovato"

Chiuso da cinque anni per consentire i lavori della Metro C, il giardino di via dell’Amba Aradam è tornato a disposizione dei romani.

L'avvio della riqualificazione

I lavori per ripristinare l’area verde, situata all’angolo con via della Ferratella in Laterano, difronte alle Mura Latine, erano cominciati nella prima metà di ottobre. La zona, interessata dagli scavi, era rimasta interdetta al pubblico che, di conseguenza, aveva dovuto rinunciare al suo spazio verde. Quel giardino, a dispetto delle dimensioni contenute, si trova in una zona piuttosto congestionata ed è dunque importante per quel quadrante cittadino.

Un giardino a disposizione dei residenti

A dare la notizia del ripristino del giardino ha provveduto la Sindaca. “Ora è stato completamente rinnovato ed è più bello di prima” ha dichiarato Raggi, commentato la fine dei lavori di riqualificazione “Al posto del cantiere e delle transenne, residenti troveranno uno spazio da vivere con aree verdi, panchine, una nuova illuminazione e la storica fontana al centro, completamente restaurata”.

L'archeostazione dedicata a Giorgio Marincola

I cantieri sono serviti per realizzare gli scavi necessari alla costruzione della fermata che l'Assemblea capitolina ha deciso d'intitolare al partigiano nero Giorgio Marincola. Si tratta in realtà di una “archeostazione” perchè, al suo interno sarà possibile ammirare i resti di una caserma romana del II Secolo d.C, 30 vani, pavimento a mosaico ed affreschi sulle pareti.

Gli alberi sui marciapiedi

Difronte al giardino, inoltre, sono recentemente stati piantati degli alberi. Ha fatto però discutere la scelta di sistemarli sul marciapiede di via della Ferratella in Laterano invece che nella retrostante area verde su cui affacciano le Mura Aureliane. L’intervento di riqualificazione dell’area, in ogni caso, è giunto al termine. Il giardino, ha rimarcato la Sindaca, “è di nuovo a disposizione di famiglie e bambini”.