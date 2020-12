Viale Castrense pedonale, il Campidoglio ci crede: “Fondamentale per riqualificare il quadrante”

Via l’asfalto, spazio ai pedoni. Per completare la propria metamorfosi, viale Castrense deve attraversare un ultimo stadio. Ed è quello che prevede di trasformare la strada, fino a pochi anni fa trafficatissima, in una grande area priva di auto.

Un quadrante da valorizzare

Il progetto ancora non è stato portato in conferenza dei servizi. Ma il proposito di pedonalizzare viale Castrense continua ad essere nell’agenda dell’amministrazione. “E' un progetto fondamentale, intervenire sulla mobilità lì diventa un pretesto per restituire un pezzo della città ai romani” ha spiegato il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno che ha affrontato il tema nel corso della seduta svoltasi il 21 dicembre.

Una progressiva metamorfosi

“Viale Castrense fino a poco tempo fa era lo sbocco della tangenziale, oggi è un parcheggio confusionario. L’idea invece è di rigenerare quel pezzo di città, poco valorizzato, creando uno spazio fruibile per i cittadini, gli studenti ed anche i turisti”. Per riuscirvi La pavimentazione della strada verrebbe rifatta completamente, puntando sul basalto per la sezione centrale,e sui sampietrini per la parte a ridosso delle mura. Sui lati, poi, potrebbero trovare posto dei campetti polivalenti.

I tempi previsti

La pedonalizzazione di viale Castrense non sarà immediata. “L’obiettivo è di riuscire entro il prossimo anno a completare tutto l’iter amministrativo per avviare la prima fase, che coincide con il rifacimento del manto stradale”. Successivamente, in accordo con le sovrintendenze, verrebbe avviato anche il restauro della mura. Un passaggio che viene seguito con attenzione dai cittadini che, da tempo, stanno chiedendo di realizzare ciò che prevede il Piano regolatore: un parco lineare.

Il parco delle mura

“Il futuro sindaco dovrà farsene carico, ed è per questo che recentemente abbiamo promosso un appello firmato da 50 associazioni. Le mura raccontano la città in tutte le sue sfaccettatura - ha osservato Annabella D’Elia, del comitato Mura Latine - e rappresentando una grande opportunità per Roma”. Ed anche una sfida che, per concretizzarsi, ha bisogno di ripensare il tessuto urbanistico. Magari partendo proprio dal trasformazione d’ un viale, che in passato aveva fatto registrare preoccupanti superamenti delle soglie di biossido d'azoto, in un’area destinata ai soli pedoni.