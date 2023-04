C’era una volta il progetto del parco delle mura aureliane: ora viale Castense è diventato un parcheggio

Doveva diventare parte integrante di un parco cittadino ed invece viale Castrense, la strada che fiancheggia le mura aureliane all'altezza di San Giovanni, si è trasformata in un parcheggio.

Le auto al centro della strada

“Viale Castrense doveva essere parco lineare” ha ricordato il cicloattivista Rotafixa, al secolo Paolo Bellino. Ed invece “le macchine al centro, 16 contate, sono totalmente fuori ogni norma del codice stradale” ha commentato il ciclista, postando su Twitter l’immagine dell’attuale condizione del viale. La riorganizzazione della viabilità di San Giovanni, con le modifiche introdotte anche su via La Spezia e via Taranto, era stata salutata come l’occasione di rilancio d’un progetto che si fa attendere da oltre 20 anni. Era ifnatti il 2002 quando venne avviato un lavoro di studio ed analisi focalizzato sulla realizzazione del cosiddetto "parco lineare integrato delle mura": aree verdi, arredi urbani, piste ciclabili per valorizzare le prestigiose vestigia romane.

Tanti atti approvati e pochi progressi

Il sito di Roma Capitale, nella sezione urbanistica, ancora ne conserva traccia. Del “parco lineare integrato delle mura” che andava ad interessare anche viale Castrense, erano stati predisposti lotti e progetti preliminari che la giunta capitolina, nel novembre del 2008, aveva anche approvato. Si sono visti però pochi progressi: su 19 km di mura, solo 5 sono stati completati. La questione è stata ripresa qualche anno più tardi, nel 2016, dal consiglio del municipio VII. In quel periodo il parlamentino di Cinecittà aveva votato un documento che auspicava “ chiusura e la recinzione di Viale Castrense” mai avvenuta “ proprio per consentire la realizzazione del 'Parco Lineare delle Mura Aureliane', come previsto dal Piano Regolatore e dal Piano Generale del Trasporto Urbano. L’intervento – viene spiegato - dovrà prevedere la riapertura dei cancelli esistenti all’interno delle Mura Aureliane, al fine di consentire la costituzione di un unico grande 'Parco urbano' che inglobi detta area e quella dell’attuale Parco di Via Carlo Felice”.

I fondi Caput Mundi destinati al parco

Il documento approvato dal consiglio del municipio VII non ha sortito l’effetto sperato. La viabilità di San Giovanni è stata modificata, ma il progetto del “Parco lineare delle Mura Aureliane”, si è fermato. Anche se, recentemente, se n’è tornato a parlare grazie ai fondi europei Caput Mundi. “Sappiamo che esistono degli appositi stanziamenti tuttavia sono legati soltanto all’aspetto conservativo delle mura, non alla realizzazione del parco lineare” ha spiegato Annabella D’Elia, presidente del Comitato Mura Latine. Ma non è l’unica novità.

Ancora progetti preliminari

“Dal Campidoglio abbiamo appreso che ci sono dei professionisti che stanno lavorando alla progettazione preliminare di 100 parchi, di cui sa poco e niente. Il parco delle mura è tra questi – ha fatto sapere D’Elia – quello che ci lascia sconcertati è che dei progetti già esistevano ed erano quelli elaborati da Risorse per Roma, rimasti per anni nei cassetti del comune . Quindi siamo contenti che esistano finanziamenti per la conservazione delle mura, ma non possiamo che essere delusi dal fatto che ancora, dopo tutti questi anni, stiamo parlando di progetti preliminari”. Nel frattempo a Viale Castrense, una delle strade che doveva ospitare il “parco lineare delle mura”, si sono moltiplicate le auto in sosta. Anche laddove non potrebbero.