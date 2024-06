Il parcheggio di via Magna Grecia resta uno squat, vane le proteste: “È una bomba ad orologeria”

Il parcheggio multipiano di via Magna Grecia resta una zona franca. Al suo interno, parzialmente nascosto dalle transenne, ci sono cumuli di materiali d’ogni sorta.

Il parcheggio diventato uno squat

“Ogni giorno da lì entrano ed escono delle persone che hanno reso la struttura una discarica” lamentano gli operatori del vicino mercato “Magna Grecia”. “In più la presenza di questi occupanti scoraggia molti residenti dal percorrere quel tratto di marciapiede. Preferiscono attraversare la strada” e questo, chiaramente, sottrae potenziali clienti al mercato che fu progettato, come del resto il parcheggio multipiano, dall’ingegner Riccardo Morandi.

Il restyling che si fa attendere

In grado di accogliere oltre 300 posti auto, il parcheggio è da una decina d’anni chiuso al pubblico. Rientra però, insieme al vicino mercato, tra le opere da realizzare in previsione del Giubileo. In realtà l’intervento, che era in larga parte già stato finanziato con 12 milioni di euro, non è tra quelli considerati “indifferibili” . Ed infatti il cronoprogramma inizialmente ipotizzato, quello contenuto nel Dpcm del giugno 2023, è stato ampiamente disatteso.

Una bomba ad orologeria

Il progetto di restyling del complesso, anche se oneroso, non ha destinato risorse alla guardiania e quindi il parcheggio multipiano resta alla mercé di tutti, occupanti ed accumulatori seriali inclusi. “Al suo interno abbiamo visto trasportare anche bombolo del gas” lamentano gli ultimi operatori rimasti nel vicino mercato che ricordano anche i piccoli incendi succedutisi, negli ultimi anni, tra le rampe del multipiano. “In questo stato, rappresenta una bomba ad orologeria – ha commentato Alessandro, dell’Ags del mercato Metronio – oltretutto in una zona dove il parcheggio è fondamentale, è davvero un peccato che questa struttura sia lasciata in tali condizioni”.

Tra un futuro radioso ed un presente degradante

Il progetto di restyling del complesso progettato da Morandi, del valore di 14 milioni e mezzo di euro, riguarda soprattutto il mercato che sarà ripensato con un giardino pensile, spazi per il coworking e per la somministrazione di cibo e bevande. Ma anche il parcheggio sarà investito d’una parte delle risorse capitoline e giubilari che consentiranno di modernizzarlo, dotandolo di colonnine per la ricarica elettrica delle automobili. Tra l’auspicato futuro, votato ad una ristrutturazione che ammicca alla mobilità green ed il glorioso passato, c’è un presente che, al netto degli campanelli d’allarme rimasti inascoltati, rischia di rovinare tutto.

“Circa un mese fa il sindaco è venuto in via Faleria, dove hanno piantato degli alberi – hanno fatto notare gli esercenti – peccato non sia passato a dare un’occhiata anche a quello che succede qui, a pochi metri di distanza”.