Addio ai box: rimossi i container del mercato, la strada recupera posti auto e decoro

Rimossi i box che accoglievano gli operatori del “mercato Metronio”. Via Magna Grecia, dopo sedici mesi di complicata convivenza, torna all’antico.

Più decoro e parcheggi

La sistemazione dei container era stata conseguente all’avvio dei lavori all’interno dell’edificio progettato dall'ingegnere Riccardo Morandi. Da alcune settimane però gli operatori erano rientrati nella struttura loro destinata, dove nel frattempo si erano conclusi gli interventi di aggiornamento antisismico e sull’impianto elettrico. Restava però da completare l’operazione, avviata durante la precedente amministrazione, togliendo i box dalla strada.

Recuperati gli stalli per i posti auto che in quel tratto di strada sono a spina di pesce, torneranno al proprio posto anche i cassonetti della raccolta differenziata. Con la rimozione dei container, sono state rimosse anche le transenne che in tutti questi mesi avevano trasformato via Magna Grecia in una sorta di cantiere. Dalla strada, ora, tornano ad essere visibili anche le attività commerciali che in questi mesi erano rimaste nascoste dall’ingombrante, ma necessaria, presenza dei box.

L'atteso restyling

Completata la rimozione, restano due questioni da affrontare. La prima riguarda la riqualificazione del mercato. Andrea Alemanni, presidente della commissione commercio di Roma Capitale, ha dichiarato di volerla concludere entro la fine della consiliatura. Il restyling è atteso da tempo e servirebbe a rilanciare una struttura dove sopravvivono solo 16 operatori: meno della metà di quelli che l’edificio è in grado di accogliere. Ma è un' operazione che è ferma ancora ad uno studio di fattibilità, piuttosto oneroso, che l'attuale amministrazione intende rivedere.

La questione dei posti auto

L’altra questione da affrontare, quando si parla del complesso di via Magnagrecia, è quella relativa ai parcheggi. Adiacente al mercato, infatti, c’è un multipiano anch’esso progettato da Morandi, che era originariamente in grado di ospitare circa 400 auto. Le dimensioni delle vetture, come le normative antisismiche, sono cambiate negli anni e di conseguenza lì potrebbero essere accolte meno auto. Circa 300, secondo una stima che era stata fatta dall’amministrazione Lozzi.

Sul multipiano, ha spiegato il presidente del municipio VII Francesco Laddaga: “C’è un progetto preliminare e ci sono anche i fondi, ma con l’adeguamento dei costi delle materie prime, stiamo rivedendo tutti i finanziamenti che avevamo. Siamo in attesa di aggiornamenti che potrebbero arrivare già nelle prossime settimane” ha commentato Laddaga. L’intervento è seguito con attenzione perché, come ed ancor più della rimozione dei box, contribuirà al rilancio di via Magnagrecia, sia sul piano del decoro che su quello della disponibilità di posti auto.