Mercato e parcheggio di via Magna Grecia, il restyling è fermo: resta uno squat

Per salvare il parcheggio multipiano di via Magna Grecia ed il vicino mercato “Metronio” potrebbe non bastare neppure il Giubileo. Tutto il complesso, sulla carta interessato da un costoso progetto di recupero, è in realtà consegnato da mesi al degrado.

La preoccupazione degli operatori del mercato

“Abbiamo perso il conto degli incendi che si sono sviluppati qui a fianco – lamentano gli operatori del mercato – anche alla vigilia di Natale ce n’è stato uno. Il fatto è che gli occupanti, una volta mandati via, sono tornati più di prima e lì, tra quintali di rifiuti, ci sono anche delle bombole del gas”. Dietro le transenne ed i teli di plastica, si celano le esistenze di persone che non hanno una dimora e che, considerando il prolungato abbandono dello stabile, hanno preso casa tra le rampe del parcheggio.

I fondi a disposizione ed il ritardo accumulato

A dicembre il ritardo nell’avvio dei lavori, secondo il referente di Società Giubileo 2025, già era “quantificabile in alcuni trimestri”. Da allora, di mesi, ne sono trascorsi altri tre senza ottenere alcun passo in avanti. Grazie al DPCM firmato nel giugno del 2023, per il rilancio del complesso sono stati stanziati altri due milioni di euro che sommati ai 12 e mezzo già disponibili, dovrebbero consentire il restyling dello storico mercato progettato da Morandi e dell’attiguo multipiano, estremamente prezioso nel quadrante di San Giovanni. I lavori dovevano essere completati e collaudati entro il secondo trimestre del 2024 – secondo il cronoprogramma giubilare – ma non sono, ad oggi, neppure partiti.

Il sopralluogo nell'area diventata uno squat

“Su richiesta dei cittadini e dei comitati lo scorso lunedì 25 marzo ho effettuato un sopralluogo nell’area del mercato. Sono rimasto sgombero per la fatiscenza e la quantità di rifiuti che abbiamo trovato – ha commentato Dario Nanni, il presidente della commissione Giubileo – il timore è che questo complesso possa trasformarsi in un monumento al degrado e quindi, visto la situazione di stallo che si sta registrando, il prossimo aprile tornerò a convocare nuovamente la commissione”.

Cosa prevede il restyling

L’obiettivo da realizzare con il restyling, si legge nella scheda dell’intervento allegata al Dpcm, è quello di portare in via Magna Grecia “una nuova offerta urbana” che sappia valorizzare “la straordinaria posizione di cui gode l’edificio” ed anche il suo valore intrinseco in quanto “testimone di un periodo storico dell’architettura funzionale italiana del dopoguerra”. La nuova centralità prevede la trasformazione dell’edificio in una struttura polifunzionale ed eco-sostenibile, in cui “la vocazione mercatale rimane il fulcro e l’anima dell’edificio, seppure rivisitata”. Ed allora spazio al giardino pensile, alle aree per il coworking ed a quelle dove “promuovere eventi culturali e di valorizzazione dell’enogastronomia locale”. L'intervento prevede anche la sistemazione del parcheggio multipiano, in disuso da anni ed attualmente occupato, con l'installazione di colonnine per la ricarica elettrica.