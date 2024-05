Locanda dei Girasoli, il comune tende la mano: “Troveremo un nuovo locale”

Le chiavi di via Taranto sono state riconsegnate. Ma l’obiettivo di poter riprendere l’attività ristorativa, per la Locanda dei Girasoli, é tutt'altro che tramontata. Anche perché, il Comune, ha deciso di fare la propria parte.

La ricerca di un locale adatto

“Lavoreremo affinché una realtà così importante come La Locanda dei Girasoli trovi finalmente stabilità e lo faremo cercando un locale adatto alle esigenze del ristorante, in un quartiere facilmente raggiungibile” ha dichiarato l’assessore al patrimonio Tobia Zevi che, già il 30 aprile, si era recato in via Taranto. Lo spazio appena riconsegnato, di proprietà dell’Ater di Roma, era stato nel 2022 consegnato dal governatore Nicola Zingaretti alla cooperativa che gestisce il progetto legato alla Locanda dei Girasoli.

La mancata riqualificazione dei locali

I locali, in precedenza occupati da Forza Nuova ed utilizzati per ospitare lo “skull pub” andavano però ristrutturati. I fondi per farlo, circa 400mila euro, non sono però arrivati e di conseguenza quello spazio non si è mai trasformato nella nuova sede della Locanda dei Girasoli. Le persone con disabilità intellettiva che nel 2022 avevano lasciato, dopo 24 anni, la storica sede di via dei Sulpici, al Quadraro, restano alla ricerca di un luogo dove poter riprendere la loro attività.

La promessa del Campidoglio

“Mi sono voluto recare personalmente due giorni fa alla consegna delle chiavi perché, nonostante Roma Capitale non abbia alcuna responsabilità in questa vicenda, vogliamo provare ad impegnarci, insieme al Sindaco Roberto Gualtieri, per trovare una soluzione perché questa attività possa sopravvivere. Non voglio promettere nulla di più a questi ragazzi che ho guardato ancora una volta negli occhi delusi, ma questo impegno lo prendiamo assolutamente” ha spiegato Zevi. L’assessore ha riconosciuto anche l’esigenza di “trovare le risorse per un’eventuale ristrutturazione, anche attraverso il coinvolgimento di privati come ad esempio l’As Roma che è stata vicina ai ragazzi della Locanda e che in questi giorni si è detta disposta a dare una mano”.

Un business plan da rivedere

Una condizione perché il progetto possa funzionare, ha sottolineato Zevi, è che vi sia “un business plan sostenibile, perché un ristorante deve funzionare anche sul mercato come del resto sta accedendo nel settore catering”. Il business plan dipenderà anche dalla sede che si pensa d’individuare. Uno spazio in una zona centrale, ad esempio, frequentato da romani e turisti, potrebbe spingere anche la Locanda a non aprire soltanto in orario serale. Ma sono ipotesi tutte da valutare. La notizia è che, il Campidoglio, ha deciso di offrire il proprio contributo. Da questo dipenderà il proseguimento di un’esperienza che, negli anni, ha saputo farsi apprezzare in maniera del tutto trasversale ed anche oltre i confini comunali.