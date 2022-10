Nuovi lavori alle fognature della scuola: strade chiuse e modifiche alla viabilità

Da lunedì 10 ottobre una delle zone più trafficate della città, dovrà fare i conti con alcune modifiche alla viabilità.

Come cambia la viabilità

Via San Severo, strada che collega viale Castrense con via La Spezia sarà chiusa al transito veicolare. Questo provvedimento comporterà una provvisoria modifica ai sensi di marcia della strada che fiancheggia le mura aureliane: viale Castrense, diventerà pertanto a doppio senso di circolazione nella tratta compreso tra via Altamura e, appunto, via di San Severo e nel tratto tra quest’ultima strada e via Nola. La presenza dai cantieri, comunque, manterrà transitabile a piedi tutta l’area.

Le fognature della scuola

Le modifiche descritte, anticipate dal municipio VII, sono la conseguenza di lavori relativi “all’impianto di smaltimento” dell’edificio che si trova ai civici 21 e 23 di via La Spezia. E’ l’edificio che ospita la scuola Carducci e la biblioteca comunale Nelson Mandela. “Quelli prospettati sono interventi collegati ai problemi che si erano registrati nei bagni e nella mensa della scuola” ha premesso il minisindaco Francesco Laddaga.

Il nuovo cantiere

“Per il problema legato al deflusso delle acque, sono già stati eseguiti dei lavori all’interno dell’edificio. Restavano gli interventi al sistema fognario in carico ad Acea” ha spiegato Laddaga. Dovevano svolgersi, su viale Castrense, prima della ripresa dell’anno scolastico, ma sono slittati di qualche settimana. “Si tratta di un cantiere che si concluderà in pochi giorni” ha dichiarato il presidente del municipio VII. I disagi, quindi, dovrebbero essere contenuti.

Gli interventi effettuati

Lo scorso 31 marzo la scuola di via La Spezia, un complesso costruito agli inizi del Novecento alle spalle delle mura aureliane, era stata chiusa. Nell’edificio, per la rottura d’una condotta fognaria, si era verificato uno sversamento di liquami nei locali seminterrati, rimossi a più riprese con l’impiego di un mezzo per lo spurgo. Un disagio durato per qualche settimana, prima del ritorno in aula degli studenti. In questo caso, i lavori che partiranno il 10 ottobre, non comporteranno la chiusura delle classi e, di conseguenza, nessun trasferimento.