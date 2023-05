Undici milioni di euro per il consolidamento di tre scuole: cantieri al via nel 2024

Tre incontri in rapida successione si sono svolti, negli ultimi dieci giorni, per informare i consigli d’istituto, gli insegnanti ed i comitati dei genitori degli interventi previsti in tre scuole del territorio. Si trovano tutte nel quadrante di San Giovanni e sono la Giosué Carducci, la Armando Diaz e la Giuseppe Garibaldi, plessi in cui coesistono materne ed elementari ed all’interno delle quali sono state ospitate anche delle scuole superiori. Ma per vedere gli operai al lavoro, genitori ed insegnanti, dovranno pazientare ancora del tempo.

I ponteggi ingannevoli

In uno di questi edifici, la Diaz di via Acireale, sono da tempo presenti dei ponteggi. “Le impalcature lì sono ragione di preoccupazione per i residenti, anche perché si sono trasformate spesso in luoghi di bivacco – ha raccontato il vicepresidente ed assessore alla scuola del municipio VII Marcello Morlacchi – ci chiedono quando verranno ultimati i lavori e quindi rimosse. Il fatto però è che, i lavori, lì devono ancora cominciare”. E non inizieranno prima di un anno. Le impalcature sono infatti sistemate unicamente per evitare che il crollo di calcinacci e di porzioni di tetto, possano colpire chi percorre il marciapiede sottostante.

Interventi rimandati da anni

La presenza di ponteggi, in via Acireale, dimostra in maniera plastica l’esigenza che ha quella scuola, al cui interno era presente anche l’istituto Piaget, d’interventi manutentivi. Ma non è l’unica ad averne bisogno. “I lavori che devono essere eseguiti alla Diaz, alla Carducci ed alla Garibaldi, sono di tipo complesso. Vengono considerati tali perché coinvolgono più attori: l’amministrazione proprietaria, la soprintendenza, il genio civile e di solito vengono gestiti dal Comune. Il risultato è però che, così facendo, si continuano a rimandare. Ed è per questo – ha sottolineato Morlacchi – che d’accordo con la giunta Capitolina abbiamo deciso d’occuparcene noi”.

I fondi necessari ed i lavori previsti

Per le tre scuole sono previsti interventi diversi, complessivamente del valore di circa 11 milioni di euro così ripartiti: 4.749.532 di euro per la Diaz, 1.321.170 per la Carducci e 4.839.323 per la Garibaldi. Servono per realizzare lavori di restauro conservativo su tutto l’edificio che, come detto, perde pezzi di intonaco dalla facciata e di ardesia dal tetto. Ed il tetto va consolidato anche alla scuola Garibaldi di via Mondovì che, come la Diaz, era stata progettata dall’architetto Vincenzo Fasolo negli anni Venti-Trenta e per la quale sono previsti inoltre interventi per verificarne la vulnerabilità e per procedere all’adeguamento sismico. C’è poi la Carducci di via La Spezia che più volte nell’ultimo anno ha conquistato le pagine della cronaca cittadina. E’ stata infatti interessata da perdite fognarie che ne ha comportato anche la temporanea chiusura.

Quando partono i cantieri

“Quel problema è stato risolto – ha avvertito l’assessore Morlacchi – però adesso dobbiamo affrontare una questione di tipo statico: quella scuola è composta da due edifici che poggiano uno sull’altro e serve quindi realizzare un giunto strutturale tra i due complessi”. Anche se sembra la più complessa è in realtà la spesa meno onerosa tra quelle che il municipio intende realizzare. Quando? “I fondi li abbiamo chiesti a gennaio 2023 e dovrebbero arrivare, attraverso i vari assestamenti di bilancio, nel corso di questo biennio. Significa che i cantieri potranno partire per la metà del 2024”. I ponteggi di via Acireale non devono quindi trarre in inganno. L’avvio dei lavori è atteso tra un anno.