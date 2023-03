I nuovi cassonetti arrivano anche in via Appia Nuova

Ci sono sessanta cassonetti di nuova generazione nello square centrale di via Appia Nuova. Sono stati sistemati nel tratto compreso tra San Giovanni e Ponte Lungo e fanno parte della sperimentazione lanciata ad inizio dicembre nel quartiere Africano.

Svuotamento più rapido

“Siamo il secondo municipio di Roma a cui vengono assegnati i nuovi cassonetti, e per questo vorrei ringraziare, oltre al Campidoglio, anche il referente di zona dell'Ama – ha premesso il minisindaco del municipio VII Francesco Laddaga – rispetto alla precedente versione, presentano delle innovazioni che si dovrebbero rivelare particolarmente utili al nostro territorio. Penso ad esempio al sistema di svuotamento, che è più rapido, ed in tal modo consente un minore intralcio al traffico da parte dei mezzi dell’Ama”.

Gli avvisi affissi nei palazzi

Le novità sono descritte anche negli avvisi, firmati dall’assessora capitolina Sabrina Alfonsi e dal minisindaco Laddaga, che sono stati affissi negli androni dei palazzi interessati dalla sperimentazione. Gli utenti sono in tal modo stati informati che, ad esempio, questi contenitori sono più capienti di quelli tradizionali ed hanno una colorazione differente rispetto al passato. In base a quanto previsto dalla normativa europea, le frazioni della carta e della plastica sono ora, rispettivamente, di colore blu e giallo. Le nuove “campane” non presentano, com'era inizialmente stato ipotizzato, i sensori contro il parcheggio

Le caratteristiche dei nuovi cassonetti

“I nuovi cassonetti, che sono anche ignifughi, sono privi di ruote, cosa che impedirà di spostarli per ricavare impropriamente uno spazio dove parcheggiare l’auto. Altro aspetto non secondario – ha aggiunto il minisindaco – è che possono essere svuotati da entrambe i lati: in tal modo non devono più stare davanti ai palazzi o alle vetrine dei negozi e possono invece essere sistemati negli square centrali ”. Una soluzione auspicata anche dalle attività commerciali del territorio che non dovranno più convivere con la presenza dei rifiuti debordati dai cassonetti.

La sperimentazione, da oggi, entra quindi nel vivo anche in una delle strade più trafficate della città. “Con l’auspicio - ha commentato il presidente del municipio – di poter estendere i vantaggi anche al resto del territorio”.