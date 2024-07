Cantine allagate da settimane, decine di residenti preoccupati: “Non dormiamo più”

Non è una condizione piacevole quella in cui si trovano, da qualche settimana, gli inquilini di alcuni stabili di San Giovanni. Dalla seconda metà di giugno, infatti, segnalano problemi idrici nei piani interrati senza che, al momento, sia stato possibile chiarirne l’origine.

Le segnalazioni

“Abbiamo prima cominciato con il chiamare il numero verde, poi tramite amministratore abbiamo inoltrato delle PEC ad Acea ma finora gli operai che sono venuti non hanno risolto il problema” ha segnalato la signora Patrizia, una delle residenti. Le segnalazioni che Romatoday ha potuto verificare sono partite il 30 giugno, per proseguire nei giorni successivi.

Decine di famiglie preoccupate

Quello che i residenti del civico 134 di via Taranto, ed a seguire anche di altri immobili presenti sulla stessa strada ed in via Matera, riguarda “un’infiltrazione copiosa di acqua nella palazzina”. Situazione della quale si è progressivamente chiesto conto anche ai vigili del fuoco, con una lettera inviata il 10 luglio e firmata dai condomini di 5 palazzine. Decine di persone che fanno presente anche “grosse criticità negli scantinati, nei locali e negli appartamenti dei suddetti condomini” di cui si temono cedimenti.

Gli allagamenti che non fanno dormire

“Viviamo con il timore che si possano ostruire le pompe di drenaggio che abbiamo installato – hanno raccontato a Romatoday alcuni degli inquilini interessati dal problema – i tecnici di Acea che sono venuti hanno fatto anche dei prelievi, con delle provette, per verificare se fosse acqua di loro pertinenza o di falda. Abbiamo anche segnalato la condizione al municipio, perché non dormiamo più tranquilli e c’è anche, tra noi, chi ha comprato i sacchi di sabbia”. Si usano per arginare le inondazioni. “Nelle zone limitrofe l'acqua scarseggia, noi invece – hanno rimarcato a Romatoday – ne siamo inondati”.