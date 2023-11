La Basilica di San Giovanni in Laterano compie 1700 anni

La Basilica di San Giovanni in Laterano compie 1.700 anni e per l’occasione dal 9 novembre 2023 inizieranno i festeggiamenti per l’importante anniversario. Le celebrazioni di carattere religioso e culturale termineranno il 9 novembre 2024.

La cattedrale è uno dei punti di riferimento per i romani, per la diocesi di Roma e per le chiese del mondo. “Qui sentiamo, come il discepolo amato, il cuore di Cristo Salvatore che batte, consumandosi d’amore per tutta l’umanità. Alla scuola dei due “Giovanni” troviamo la vocazione particolare della nostra Chiesa chiamata a presiedere nella carità” - sottolinea il cardinale De Donatis, arciprete della basilica lateranense.

Questo il programma delle celebrazioni:

9 novembre 2023: Dedicazione dell’Arcibasilica Lateranense. Il Coro della Diocesi di Roma guidato da monsignor Marco Frisina eseguirà i canti appositamente composti per l’evento della Dedicazione.

14 novembre – 21-28 novembre – 5 dicembre 2023: Ciclo di incontri di carattere religioso-culturale a cura di monsignor Andrea Leonardo sul tema “Da Costantino all’esilio avignonese”. Gli incontri prevedono l’acceso a luoghi simbolo del Complesso Lateranense: le Logge, l’Abside, alcune reliquie, gli scavi.

17 Dicembre 2023 ore 21:00: Concerto di Natale del Coro della Diocesi di Roma;

21 Gennaio 2024: Domenica della Parola. Invito a leggere in famiglia la Bibbia e dono della medesima al termine di ogni Messa in Basilica. La sera precedente vi sarà un incontro sulla Dei Verbum.

18 Febbraio 2024: Statio quaresimale. Le parrocchie di Roma che fanno capo alle Prefetture della Diocesi, per tutta la Quaresima, e cioè fino alla Domenica delle Palme, vivranno un pellegrinaggio quaresimale al Battistero e alla Cattedrale di San Giovanni. In esso si rivivrà l’itinerario dell’iniziazione cristiana (Battesimo- Cresima – Eucarestia).

7 Aprile 2024: Domenica in Albis: celebrazione per rivivere la dimensione battesimale della Pasqua celebrata.

12 Maggio 2024: Solennità dell’Ascensione del Signore. Ore 10.30 solenne pontificale. Si rivive il ‘titolo’ speciale della Basilica, dedicata al SS. Salvatore. La sera si terrà il Concerto dell’Ascensione”.

2 Giugno 2024: Solennità del Corpo e Sangue del Signore. Ricorre il 50° anniversario dell’istituzione dell’Adorazione perpetua al SS. Sacramento istituita dal Card. Poletti nel 1974.

24 Giugno 2024, Solennità della nascita di San Giovanni Battista. Vespri solenni e solenne Pontificale.

1 Novembre 2024: Concerto In hoc signo. Quadri di vita costantiniana. Eseguito dal Coro della Diocesi di Roma, diretto da Mons. Marco Frisina.

9 Novembre 2024: Dedicazione della Basilica Lateranense. Solenne Pontificale alle ore 17.30. Chiusura delle celebrazioni. Durante la giornata in diversi orari presentazione della Basilica partendo dall’Abside fino al Battistero.

Al ricco programma si unisce anche il concorso, indetto dall’Ufficio per la pastorale scolastica e l’insegnamento della religione cattolica della diocesi di Roma, dal titolo “La basilica lateranense tra fede e storia”. Il progetto è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado del territorio diocesano e ha come obiettivo promuovere la conoscenza storico-culturale della Basilica attraverso. Gli studenti dovranno attraverso la tecnologia esprimere con la propria sensibilità di dare risalto ad alcuni aspetti caratteristici della lunga storia della chiesa.