San Giovanni, via il cantiere arrivano i nuovi alberi: ma sono piantati sul marcipiede

La sistemazione del verde, in via dell’Amba Aradam, è entrata nel vivo. La rimozione del cantiere, all’angolo con via della Ferratella in Laterano, sta comportando la sistemazione di aiuole ed arredi pubblici.

L'arrivo dei nuovi alberi

Gli operai delle ditte capitoline, da metà ottobre, hanno iniziato a riqualificare il giardino che per anni è stato sacrificato dall’esigenza di realizzare la nuova stazione metropolitana di via dell'Amba Aradam. Nelle ultime ore è partita anche la messa a dimora di nuove essenze arboree. La scelta della sede, però, appare controversa.

L'obiezione dei residenti

I nuovi alberisono stati piantati sul marciapiede antistante il giardino di via della Ferratella in Laterano. “Ma non era più sensato piantarli all’interno dell’area verde?” hanno obiettato i residenti sul gruppo facebook del comitato Mura Latine. “Così le radici finiranno per rompere i muretti di travertino” ha osservato un altro utente, riferendosi al ciglio che delimita lo spazio riservato al giardino. E che si trova a pochi centimetri di distanza dalla tazza alberata in cui sono stati messi a dimora i nuovi alberi.

La zona e l'archeostazione

La scelta appare poco lungimirante. E finisce per far passare in secondo piano l’intenzione di ripristinare il verde nella zona dove, fino ad un mese fa, era presente il cantiere della fermata metropolitana di via dell’Amba Aradam. Si tratta della stazione che il Campidoglio ha deciso d'intitolare al partigiano nero Giorgio Marincola. Un'archestazione, realizzata su cinque livelli interrati, che prevede anche la presenza di un museo con i reperti archeologici portati alla luce durante gli scavi per la metro C.