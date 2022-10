Tutto pronto per la nuova edizione della "25esima ora" la gara creativa dell'Accademia delle Arti e Nuove Tecnologie

Venerdì 14 ottobre 2022. nella Capitale torna la "25esima ora" il format AANT (Accademia delle Arti e nuove tecnologie) che coinvolge gli studenti delle triennali di Design, Graphic Design e Video Making in una maratona creativa non-stop di 24 ore.

L'edizione 2022 è il settimo appuntamento del format, al ritorno dopo due anni di stop causa pandemia. che ha lo scopo di immergere gli studenti in un contesto molto vicino al mondo del lavoro in cui capita per ragioni varie, di dover anche passare una notte a lavorare. Questo tipo di ingaggio è coerente con la mission di AANT, che stimola i suoi studenti ad assumere nel corso di studi di alta formazione una statura e una preparazione di taglio altamente professionale, e li prepara attraverso una serie di format, tra cui questo, a vivere da vicino la realtà del mondo del lavoro.

La gara prenderà il via il 14 ottobre alle ore 18:30 nella sede di Via Monza 21 e terminerà sabato alla stessa ora. Saranno formate 5 squadre di lavoro composte da giovani designer guidati e coadiuvati da docenti e professionisti che dovranno accontatere/risolvere le richieste legate al marketing e/o comunicazione di un cliente vero. Il ciliente verrà sveltato alle squadre soltanto al momento d'inizio della competizione.

Dopo una notte passata a lavorare gli studenti incontreranno il cliente e una giuria selezionata che vedrà la partecipazione di docenti AANT, della consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni, e di rappresentanti dei media. I vari momenti della gara e della notte creativa, saranno raccontati in un talent che si potrà seguire sui canali social dell'Accademia, documentando l’entusiasmo, l’energia e la resistenza dei partecipanti.