L’Alberone piange Peppe Sangiuliano, storico ristoratore del quartiere: "Grazie per essere stato il rifugio di tanti di noi"

Da oltre trent’anni Giuseppe Sangiuliano, per tutti Peppe, era il sorriso, la gentilezza e la professionalità che si incontravano appena si metteva piede all’interno del ristorante di via Villani, all’Alberone. Lui era l’anima de La Caraffa e un intero quartiere piange la sua scomparsa. “Un uomo buono, un grande lavoratore, un amico” scrive chi lo ha conosciuto.

“Purtroppo Peppe è venuto a mancare, il ristorante rimarrà chiuso fino a data da destinarsi”. Con queste parole, la pagina Facebook di ‘La Caraffa’ di via Villani, in zona Furio Camillo nel quartiere Alberone, ha annunciato la scomparsa dello storico ristoratore nella giornata di venerdì. Sono tanti gli amici e i clienti del ristorante che in queste ora stanno ricordando Peppe e il dolore che la sua morte ha lasciato nei cuori di chi lo ha conosciuto. “Siamo ancora increduli e immensamente dispiaciuti... Ci mancherà la tua grande gentilezza e disponibilità” scrive Anto sulla pagina Facebook del locale.

“Un dolore devastante. Ora vi siete ricongiunti e noi siamo qui a piangere un destino che è stato vigliacco. Che la terra possa esserti lieve. Da lassù guardate i ragazzi e buttate un occhio anche a noi che ora come ora siamo assolutamente distrutti” è il commento di Isabella. E ancora “Un amico vero” e “Mi mancherà la sua grande gentilezza”.

A ricordare Peppe, in queste ore, i residenti del quartiere attraverso le pagine Facebook del gruppo ‘Sei dell’Alberone se…’. “Grazie di essere stato il rifugio di tanti noi, quando le persone venivano nel tuo locale sapevano che avrebbero trovato una casa, un piatto eccellente e quella genziana alla fine di cui sei sempre stato tanto fiero” scrive Sara e ancora Massimo “Ci sono persone che dovrebbero vivere in eterno per merito di capacità e simpatia ricordo quando sei arrivato con Tonino eravamo giovanotti formavamo tavolate immense con tanti amici”.

Il funerale si terrà nella mattina di lunedì presso la chiesa Battista De Rossi di via Cesare Baronio, alle ore 10.00. “Dopo la funzione la cara salma riposerà nel cimitero di Montazzoli (in provincia di Chieti). Per l'ultimo saluto sono gradite opere di bene e non fiori” ha fatto sapere la sua famiglia attraverso i social media. Alla famiglia Sangiuliano le condoglianze della redazione di Roma Today.