Mercato Metronio, via libera del municipio all’uso dei fondi giubilari: ora può partire la riqualificazione

Il progetto ed il quadro economico erano già stati approvati. Mancava un ulteriore formalità per avviare il processo che, nei prossimi mesi, porterà all’apertura di un nuovo cantiere a San Giovanni.

Il formale via libera per il mutuo

La giunta del municipio VII ha firmato una delibera con cui viene dato il via libera all’accensione del mutuo necessario per riqualificare il mercato ed il parcheggio “Metronio”. Il complesso, realizzato dall’ingegnere Riccardo Morandi, vive da anni una condizione di generale sofferenza. I lavori avviati durante la precedente amministrazione hanno consentito di ottenere l’adeguamento alla normativa antisismica della struttura, di cui sono stati migliorati anche gli impianti. Interventi che però sono da considerare propedeutici rispetto al vero e proprio restyling.

I fondi per il restyling e l'occupazione del parcheggio

Per la riqualificazione del mercato, in cui sopravvivono oggi solo 15 box e che vede tutte le saracinesche del primo piano abbassato, è stato necessario stanziare ulteriori fondi. Ai 12,5 milioni già messi in conto durante l’amministrazione Lozzi, ne sono stati aggiunti altri due: un incremento necessario soprattutto per fronteggiare il rincaro delle materie prime avvenuto dopo la progettazione. In attesa del rilancio, il vicino parcheggio è stato occupato come, gli operatori ancora rimasti nel mercato, hanno più volte segnalato. I cantieri, invece, non sono partiti facendo accumulare il ritardo rispetto al cronoprogramma inizialmente fissato.

Una riqualificazione strategica

“Quella è una delle opere giubilari considerate differibili – ha fatto notare il minisindaco Francesco Laddaga – ed al netto di qualche mese di ritardo, adesso la stiamo riportando nei tempi. Quella è per noi un’opera strategica per l’intero quadrante. Quel mercato crediamo possa infatti diventare un luogo dove non solo sia possibile fare la spesa, ma dove si può andare anche per trascorrere un pomeriggio o una serata in compagnia. Uno spazio dove mangiare e dove organizzare degli eventi”.

Non c’è solo il mercato, futuro spazio di aggregazione, ad essere atteso. Anche la riqualificazione e l’apertura del parcheggio multipiano, oggi diventato uno squat, è molto attesa. Con i suoi 400 posti auto, in una strada trafficata come via Magna Grecia, può rivelarsi molto utile ai residenti, ai clienti del mercato, ed anche agli utenti della vicina fermata metropolitana di San Giovanni.

Il lascito del Giubileo nel quadrante di San Giovanni

“Il Giubileo lascerà a San Giovanni un’eredità molto importante. Oltre alla riqualificazione di via Sannio e del piazzale della basilica, consentirà anche di realizzare quello del mercato Metronio. Per noi – ha ribadito Laddaga – è un’operazione molto sentita, attesa da anni, che con i suoi 14,3 milioni di euro non è facile da gestire per un ente di prossimità. Ciò nonostante il municipio VII ne resta il committente, mantenendo in tal modo un ruolo importante nella prospettiva di una sua riqualificazione”. Il via libera appena rilasciato consentirà di accendere i mutui e cominciare a recuperare “il ritardo” sul cronoprogramma che, fin qui, è stato accumulato.