File a misura di bebè negli uffici anagrafici: chiesta l’installazione di “baby pit stop”

Spazi dedicati all’allattamento ed alle altre esigenze cui s’incorre quando, con un neonato, si fa la fila ad un ufficio anagrafico. Il servizio, che in alcuni territori è già stato sperimentato, viene comunemente definito “baby pit stop”Unicef, da nome dell’agenzia dell’Onu che lo sta promuovendo. Ed ora quel servizio, in una modalità “full optional”, sarà predisposto anche nel VII Municipio.

I baby pit stop nel territorio

“Nel nostro municipio esistono due spazi, uno all’interno del servizio sociale di via Fortifiocca, all’Appio Latino e l’altro in piazza di Cinecittà, che in passato erano stati destinati ad accogliere le mamme che dovevano allattare. Però erano dislocati in punti poco visibili e, di conseguenza, l’iniziativa non ha avuto troppo successo” ha spiegato Rosa Ferraro, la presidente municipale della commissione politiche sociali.

Le intenzioni del municipio

L’obiettivo del municipio è di riqualificare gli spazi esistenti, andandone a creare di nuovi. “La proposta è quella di migliorare l'attuale offerta, raddoppiandola. Quindi puntiamo a lasciare a disposizione quattro baby pit stop nel nostro territorio, due per ciascuna sede municipale” ha spiegato la democratica Rosa Ferraro prima firmataria di un atto sottoscritto da esponenti di vario schieramento come Emanuela Ammerata (capogruppo di sinistra civica ecologista) e la capogruppo leghista Pamela Strippoli.

I baby pit stop in italia sono una realtà consolidata da un’esperienza decennale. Se ne contano circa 900 in tutto lo stivale e la previsione è di arrivare ad installarne 1500 entro il 2026. Il municipio VII, l’ente di prossimità che amministra il territorio più popoloso di Roma, conta di offrire il proprio contributo.

Anche pannolini e salviette umidificate

Non ci sarà però solo uno spazio dove, le mamme, potranno allattare i propri piccoli. “Oltre a sistemare i vecchi arredi, ormai logori, che erano già presenti abbiamo intenzione di sistemare dei nuovi fasciatoi e di posizionare delle macchinette distribuiscano gratuitamente pannolini e salviette umidificate ed anche dei mini ecocopampattatori – ne esistono delle dimensioni giuste, ha rassicurato la consigliera Ferraro– in cui conferire i pannolini sporchi”. I baby pit stop saranno quindi a disposizione anche di quei papà che, trovandosi in fila allo sportello anagrafico, si troveranno nella condizione di fronteggiare “inconvenienti” che, chi ha avuto dei bambini piccoli, sa essere tutt’altro che rari.

