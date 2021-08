Via del Mandrione, partono i lavori nella strada chiusa da 3 anni

Partiti i lavori finalizzati alla riapertura di via del Mandrione. Un cedimento stradale e la conseguente scoperta di un vasto sistema caveale, nel febbraio del 2018, ne aveva comportato una precauzionale interdizione. Il divieto di transito dura ancora oggi.

L'avvio del cantiere

“Abbiamo iniziato i lavori che serviranno a riempire le cavità sotterranee presenti su via del Mandrione - ha fatto sapere l’assessora capitolina Linda Meleo - Cavità che avevano portato a cedimenti del terreno e alla conseguente chiusura della via”. Le promesse di riaprirla, nel tempo, sono state puntualmente disattese. Questa volta però il cantiere è partito.

Gli ordigni bellici

“Come primo step, sono iniziate le operazioni per la bonifica degli ordigni bellici. Completata questa prima fase, presumibilmente entro fine mese, ci occuperemo del riempimento delle cavità nel tratto tra via del Mandrione e via della Marrana - ha spiegato Meleo - Gli interventi saranno complessi, vista l’estensione dell’area, e saranno seguiti con monitoraggi e video ispezioni nel sottosuolo”.

Tre anni e mezzo senza auto

La chiusura di via del Mandrione ha causato la perdita, per gli automobilisti abituati ad attravarsarla, di un’importante scorciatoia. Fino al 2018 era stata utilizzata, da chi era diretto nella zona di Piazza Lodi o di via Nocera Umbra, come alternativa al traffico paralizzante di via Tuscolana.

Il percorso pedonale

Alla sua riapertura gli automobilisti troveranno una strada modificata, grazie all’inserimento di un percorso pedonale, finora assente. L’intervento, realizzato dal Municipio VII, è partito a metà luglio e consentirà di garantire anche a chi si muove a piedi, nel tratto tra via Assisi e la stazione ferroviaria Roma Casilina, di evitare il pericoloso slalom tra le auto,