Arco di Travertino, rimosse le transenne da via Lanuvio

Rimosse le transenne da via Lanuvio. Un piccolo gesto che però era molto atteso dagli automobilisti perché semplifica la viabilità di quanti attraversano in auto la zona Arco di Travertino.

Le cavità sotterranee da riempire

“Via Lanuvio era chiusa dal 2019 – ha ricordato Alessia Andreozzi, la presidente del Comitato di Quartiere Arco di Travertino – si erano creati degli avvallamenti sospetti ed a seguito di ispezioni, erano state riscontrate della cavità sotterranee. Sono quindi stati necessari dei lavori di riempimento, per la messa in sicurezza della strada”. La cui percorrenza era pericolosa soprattutto per i mezzi pesanti.

L'annuncio della riapertura

Per consentire l’esecuzione dei lavori, in una zona che è particolarmente ricca di cavità, la strada era stata completamente interdetta. Dal 24 maggio le transenne sono state rimosse. “Finalmente via Lanuvio è riaperta. La problematica di viabilità che impediva di tornare indietro, costringendo gli automobilisti ad arrivare fino all’Appia Nuova è stata risolta” ha annunciato il presidente Francesco Laddaga.

Cosa comportava la chiusura

La riapertura della strada non costringe più, gli utenti provenienti da via Tuscolana, a dover raggiungere la trafficata Appia Nuova per fare inversione di marcia. Cosa che, tra l’altro, “comportava il dover affrontare anche due semafori” ha ricordato il comitato di quartiere. Con le intuibili ricadute sui tempi di percorrenza di quel tratto stradale. “Nel quartiere quella chiusura era percepita come un grande disagio” ha ricordato Alessia Andreozzi e per questo “come Comitato di Quartiere ne sollecitavamo la riapertura da anni”. L’attesa è terminata.