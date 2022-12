Arco di Travertino: nel parco sequestrato anche i marciapiedi sono off limits

Le transenne che da anni impediscono l’utilizzo del marciapiede di via Rocca di Papa, nella zona dell’Arco di Travertino, saranno rimosse. Sono quelle che delimitano l’area di un punto verde qualità che, oltre a non essere mai completato, sottrae spazio ai cittadini.

L'intervento per recuperare i marciapiedi

“Abbiamo deciso di rimuovere le transenne perché impediscono da troppo tempo l’utilizzo del marciapiede da parte dei cittadini – ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici del municipio VII – quindi le abbiamo fatte spostare ed abbiamo dato incarico di ripristinare i marciapiedi che, nel frattempo, si erano pesantemente ammalorati. Lo faremo anticipando i costi, ma abbiamo l’intenzione di procedere in danno nei confronti del concessionario”.

La difficile convivenza con il cantiere del Pvq

L’area in questione, già in passato, aveva conquistato le pagine della cronaca cittadina. Nel 2014 infatti, in maniera del tutto inaspettata, il concessionario del Punto verde qualità ha chiuso il cancello che dava accesso al giardino ed all’area cani, adducendo come motivazione i ritardi nell’ottenimento di una variante al progetto. Ne erano derivate le proteste dei residenti, per la sottrazione di spazi fino a quel momento liberamente utilizzati. La vicenda è stata portata anche all’attenzione del Campidoglio, durante l’amministrazione di Ignazio Marino, ma l’interessamento del Comune non ha contribuito a migliorare la coesistenza tra gli abitanti ed il quartiere.

Il contenzioso aperto tra concessionario e comune

E’ invece emerso che, una parte del terreno assegnato dal comune al concessionario, non era neppure di proprietà pubblica. Aspetto che ha finito per complicare ulteriormente i rapporti tra comune e privato. “La situazione annosa del Punto Verde Qualità purtroppo non è risolta a causa del contenzioso tra il Concessionario e il Comune di Roma, reo di non essersi accertato della proprietà dell'area prima di procedere al Bando e alla conseguente assegnazione”ha spiegato l’assessore municipale ai lavori pubblici.

La priorità della sicurezza

“In attesa che l'area venga dissequestrata e ritorni nella disponibilità del Comune di Roma, che a quel punto può procedere al perfezionamento della procedura di acquisizione” ha aggiunto l’assessora, “abbiamo disposto il ripristino dei marciapiedi finora rimasti inutilizzabili. Non è solo per un discoro di decoro che lo abbiamo fatto – ha spiegato Di Giacomo – la nostra decisione è mossa soprattutto dalla necessità di restituire sicurezza ai pedoni che transitano su quella strada”. Così facendo, il municipio, contribuisce anche a riaccendere i riflettori su un cantiere che sembrava abbandonato. E su un'area il cui destino, a questo punto, verrà deciso nelle aule di tribunale.